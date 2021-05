Projeto veda apreensão de mercadorias

O deputado Capitão Assumção (Patri) apresentou projeto de lei (PL) para proibir agente público de apreender mercadorias, bens e equipamentos de comerciantes, sobretudo os que atuam de maneira informal, diante dos decretos emitidos no contexto da pandemia.

Na justificativa da matéria, o parlamentar faz referência a “diversos casos de abuso de autoridade” ocorridos no Brasil. “Em tempos de crise, como o que passamos atualmente, ambulantes e pequenos comerciantes de rua são frontalmente atacados por uma fiscalização que parece não saber dos gravíssimos efeitos econômicos que a Covid-19 provocou”, defende Assumção.

O PL 152/2021 isenta os comerciantes, proprietários de mercadorias, bens ou equipamentos de qualquer tipo de sanção prevista nos decretos publicados no atual cenário. Além disso, caso a proibição de reter a mercadoria seja desrespeitada, a virtual lei garante ao proprietário a possibilidade de reavê-la mediante comprovação.

“A proposição tem o intuito de preservar a posse das mercadorias, bens e equipamentos daqueles trabalhadores que diariamente vão às ruas comercializar seus produtos a fim de manterem minimamente as suas famílias”, argumenta o parlamentar, com base no artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que versa sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Tramitação

As comissões de Justiça e Finanças emitirão parecer sobre a matéria.