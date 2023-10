Projeto susta portaria sobre ensino fundamental

Interromper o processo de municipalização do ensino fundamental no Espírito Santo. É o que pretendem os deputados Callegari (PL) e Coronel Weliton (PTB), por meio do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 87/2023, que tramita na Assembleia Legislativa (Ales). A matéria propõe a anulação dos efeitos da Portaria 215-R/2021, da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

Essa portaria estabelece os procedimentos para celebrar convênios de municipalização do ensino fundamental público no Espírito Santo. O documento orienta e disciplina todo o processo, desde a manifestação do interesse das prefeituras até a assinatura de convênios entre Estado e municípios.

Na justificativa da matéria, o deputado Callegari argumenta que as prefeituras não se encontram em condições financeiras para arcar com os custos da atividade:

“Os municípios, no âmbito de suas atuais prerrogativas, encontram-se notoriamente carentes de capacidade financeira para prover o sustentáculo necessário a tais instituições educacionais, haja vista informações colhidas por este deputado diretamente junto aos prefeitos, bem como informações obtidas junto ao Tribunal de Contas que atestam a incapacidade financeira da grande maioria dos municípios”, justifica o parlamentar.

Para Callegari, o Executivo estadual não está dando o aporte financeiro necessário para a manutenção da portaria vigente. “Outro ponto a se destacar é a completa falta de contrapartidas do Estado aos entes federativos municipais, que obviamente verão um aumento dramático de suas despesas, sem o correspondente aumento de receita”, complementa o deputado.

Tramitação

A matéria vai tramitar nas comissões de Justiça, Educação e Finanças. Também autor da proposta, o deputado Coronel Weliton encaminhou pedido para que o PDL tramite em regime de urgência. O requerimento ainda não foi votado pelo Plenário.

Fonte: POLÍTICA ES