Projeto sobre sinalização de câmeras volta à pauta

Volta à pauta de votações nesta terça-feira (3) proposta para sinalizar a presença de câmeras de videomonitoramento nas vias urbanas e rodovias estaduais, para distingui-las das utilizadas em radares para medição de velocidade. O Projeto de Lei (PL) 95/2023, do deputado Callegari (PL), havia sido baixado de pauta na sessão do último dia 13 de setembro.

A decisão, acolhida pelo Plenário, atendeu a pedido do deputado Alexandre Xambinho (PSC), relator da matéria nas comissões de Justiça e Infraestrutura. Na ocasião, Xambinho disse que faria uma consulta ao governo do Estado para verificar se havia iniciativa do Executivo em curso para sinalização das câmeras usadas no cerco eletrônico, sistema integrado de monitoramento e combate a crimes.

O PL 95/2023 também terá parecer da Comissão de Finanças.

Ao vivo

Fonte: POLÍTICA ES