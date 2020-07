Projeto sobre qualidade do ar em debate

.

Medida proposta para garantir a diminuição e o controle da poluição do ar é um dos assuntos em debate na agenda das comissões durante a semana. O Projeto de Lei (PL) 328/2020 de autoria do Executivo estabelece a gestão da Política da Qualidade do Ar no Espírito Santo e já recebeu mais de 40 emendas dos parlamentares. O tema está na pauta da Comissão de Meio ambiente da Assembleia Legislativa (Ales).

Para a reunião que acontece na sexta-feira (24) foram convidados representantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) e da sociedade civil organizada.

O colegiado também pretende abordar outro tema: a suspensão de pagamento de indenizações e auxílios financeiros aos impactados em geral, do Espírito Santo, pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), pela Fundação Renova e a sua atuação no Estado. A Fundação Renova também foi convidada, mas até o fechamento da pauta ainda não havia confirmado participação.

Medidas contra pandemia

Já a Comissão de Saúde recebe na terça-feira (21) a infectologista Rúbia Miossi, que atua no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam). A médica falará sobre mitos e verdades da pandemia do novo coronavírus.

Demandas de militares

Na segunda-feira (20) a Comissão de Segurança vai dar espaço para que praças e oficiais militares possam falar sobre suas demandas. Entre os convidados estão presidentes das associações dos Bombeiros Militares, dos Oficiais Militares e dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa e Pensionistas.

O colegiado pretende ainda abordar a situação do concurso público da Polícia Civil e o retorno da companhia da PM que ficava no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

Esta e as outras atividades acontecem em plataforma virtual com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal do YouTube e portal da Internet.

Confira os dias e horários dessas e de outras reuniões

Segunda (20/07)

11h – Comissão de Segurança

Terça (21/07)

9h – Comissão de Saúde

13h Comissão de Justiça

Sexta (24/07)

9h – CPI dos Crimes Cibernéticos

14h – Comissão de Meio Ambiente

*Agenda sujeita a alterações