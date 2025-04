Projeto Recupera manda intimação e localiza suspeito de envolvimento em homicídio na Bahia

No último sábado (12), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou mais uma etapa do Projeto Recupera, do Governo do Estado, recuperando mais 29 celulares e devolvendo 18 aparelhos aos seus verdadeiros donos. Com esses, o Projeto totaliza 473 celulares recuperados e 402 devolvidos aos proprietários.

O Projeto Recupera é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da PCES, dedicada à recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados. Os objetivos são restituí-los aos seus legítimos proprietários, bem como combater o furto, roubo e receptação de celulares.

Os celulares roubados ou furtados são identificados por meio de ferramentas tecnológicas e localizados após o cruzamento de dados disponibilizados pelas empresas de telefonia. A partir da identificação, o usuário atual do aparelho recebe uma intimação para devolver o celular.

Entre os intimados estava um homem de 20 anos, com mandado de busca e apreensão por envolvimento em um homicídio ocorrido no Estado da Bahia. Ele compareceu à Delegacia Regional de Vitória e, durante o atendimento, a ordem judicial foi encontrada. O aparelho que estava com ele, um Iphone 13 com restrição de furto/roubo, foi recolhido.

O mandado de busca e apreensão de menor (correspondente ao mandado de prisão para pessoas maiores de idade) foi expedido pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Itabuna (BA), no dia 05 de fevereiro deste ano, e refere-se a um homicídio cometido quando o homem ainda era menor de idade.

O suspeito foi conduzido à Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde a ordem foi cumprida. Em seguida, ele foi encaminhado ao Instituto Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). A Justiça da Bahia será comunicada e decidirá se cabe transferência.

Também no último sábado (12), uma pessoa compareceu à Delegacia Regional de Vitória após receber uma notificação do Programa Celular Seguro, do Governo Federal. O usuário foi atendido pela equipe do Projeto Recupera, que confirmou que o telefone tinha registro de furto/roubo. O aparelho foi recolhido e a Polícia Civil do Espírito Santo está em contato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para localizar a origem do celular e providenciar a devolução ao verdadeiro dono.

Redução de roubos e furtos de celulares no Espírito Santo



O Projeto Recupera foi lançado em julho de 2024, consistindo em uma operação permanente de recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de restituí-los aos seus legítimos proprietários. Em outubro de 2024, o Governo do Estado inaugurou uma sala na Delegacia Regional de Vitória destinada a atender pessoas intimadas pelo Projeto.

As ações investigativas, alinhadas ao planejamento estratégico de combate aos crimes patrimoniais, tem gerado resultados importantes na redução de roubos de celulares, com queda de quase 32% no primeiro trimestre deste ano, com relação ao ano passado. De janeiro a março de 2025, 2.338 celulares foram roubados em todo o Estado. Em 2024, foram 3.433 registros no mesmo período.

