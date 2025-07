Projeto Recupera completa um ano com mais de 700 celulares recuperados no Espírito Santo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), celebra, neste mês de julho, o primeiro ano de funcionamento do Projeto Recupera, criado para localizar, recuperar e restituir aparelhos celulares roubados e furtados em todo o Estado.

Desde seu lançamento, em 23 de julho de 2024, o projeto resultou na lavratura de 796 procedimentos policiais e na recuperação de 721 aparelhos celulares, sendo que desses, 502 já foram restituídos às vítimas. As ações também geraram a expedição de 2.727 intimações de recuperação e 1.172 intimações de restituição.

De acordo com a Divisão de Inteligência da PCES, a iniciativa tem se mostrado eficaz na redução dos índices de crimes patrimoniais. De janeiro a junho de 2025 foram registrados 4.518 roubos de celulares em todo o Estado, contra 6.296 registros no mesmo período de 2024, o que representa uma redução de aproximadamente 28,26%.

Atualmente na sua 17ª fase, o Projeto Recupera conta com uma estrutura própria. Em outubro de 2024, foi inaugurada uma sala exclusiva na Delegacia Regional de Vitória para atendimento às pessoas intimadas, proporcionando mais agilidade no processo de restituição. Endereço: Rua Maria de Lurdes Garcia, n° 428, na Ilha de Santa Maria, em Vitória, na antiga sede da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Projeto Recupera

A operação permanente utiliza tecnologias avançadas de rastreamento, com apoio de operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança pública. Cidadãos que estiverem de posse de celulares identificados como furtados ou roubados são intimados via mensagens de WhatsApp, enviadas exclusivamente pelos números oficiais (27) 99849-4714 e (27) 99849-4228, com data, horário e local para comparecimento e devolução voluntária do aparelho.

Com o Projeto Recupera, o compromisso do Estado é não apenas combater o crime, mas também trazer alívio e sensação de segurança para a população. Já que a Sesp e Polícia Civil entendem que a perda de um celular vai além do prejuízo material. Envolve também a perda de informações pessoais e, muitas vezes, afeta a vida profissional e social do cidadão.

Devolução dos aparelhos recuperados

Os aparelhos recuperados durante a Operação Recupera serão restituídos às vítimas devidamente identificadas. Essas vítimas serão intimadas por meio dos canais oficiais da operação para comparecerem à Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), no endereço já informado, em nova fase da ação.

A entrega dos bens será realizada em mutirões organizados e previamente agendados pelo Governo do Estado. As equipes do Projeto Recupera entrarão em contato com os proprietários dos aparelhos, repassando todas as orientações necessárias para a retirada dos itens.

Em alguns casos, a restituição não pôde ser feita diretamente às vítimas no momento da ação, devido à ausência delas. Nesses casos, os aparelhos foram encaminhados aos Distritos Policiais responsáveis para posterior devolução, mediante comprovação de propriedade.



Orientação para quem recebeu a intimação de devolução de celulares produtos de furto ou roubo:



O cidadão que estiver de posse de celulares identificados como furtados ou roubados será intimado por meio de um aplicativo de mensagens. A mensagem de intimação informará o nome da pessoa que deve fazer a entrega, o nome, o endereço e telefone da unidade policial, além da data e horário para comparecimento.

O cidadão convocado a entregar o aparelho celular deverá portar um documento de identificação com foto. Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da PCES para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais.

Ao entregar o aparelho, o cidadão receberá um documento comprobatório de comparecimento e de entrega do bem.

Em caso de dúvidas, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) orienta que a população busque informações oficiais nas unidades mais próximas, acesse o site da PCES (www.pces.es.gov.br) ou entre em contato com a Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), que está prestando esclarecimentos aos intimados. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone (27) 3198-5869, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.290, bairro Santa Luíza, Vitória/ES – CEP 29045-402.

ATENÇÃO: A PCES não solicitará a entrega do aparelho em qualquer lugar que não seja suas delegacias ou distritos, nem pedirá que o aparelho seja entregue a terceiros como motoboys, motoristas de aplicativos ou outros tipos de serviços de entrega.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES