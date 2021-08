Projeto ‘Recreio Literário’ desenvolve hábito pela leitura em alunos de escola em Alegre

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Corrente, localizada em Alegre, está desenvolvendo uma ação de incentivo à leitura com os estudantes do Ensino Fundamental, denominada “Recreio Literário”.

Todos os dias letivos, durante o recreio, a escola promove o incentivo à leitura junto aos estudantes, por meio de um carrinho instalado no pátio, onde estão os livros infantis. Nesse despertar para a leitura, o estudante solicita o empréstimo, levando o livro para casa, sendo essa uma forma também de conscientizar as famílias para a importância do ato de ler.

A coordenadora da escola Maria da Penha Silvério ressaltou que essa ação possibilita um maior contato entre o estudante e o livro. “Além de despertar o interesse e o prazer pela leitura, irá favorecer significativamente no processo ensino-aprendizagem”, ressaltou.

Ela reafirmou que ações de incentivo à prática da leitura são sempre necessárias. “A escola desempenha um papel primordial nesse sentido, uma vez que nem sempre as famílias estão aptas a criar um ambiente leitor em casa. Essa ação é de suma importância para fazer com que a prática da leitura vire um hábito saudável, capaz de ampliar os horizontes de nossos alunos”, disse Maria da Penha Silvério.

A estudante Ana Luiza Dellatorre Fulgoni, do 5º ano do Ensino Fundamental, é uma das alunas que estão participando do “Recreio Literário”. “Estou adorando ter esse momento de leitura no recreio e de ter esse fácil acesso aos livros por meio do carrinho”, comentou.

