Projeto reconhece circuito turístico em Santa Teresa

O deputado Vandinho Leite (PSDB) reapresentou proposta criando o Circuito Turístico Estadual Pedra da Onça, localizado no município de Santa Teresa. Conforme o texto do Projeto de Lei (PL) 155/2025, o circuito será reconhecido como de relevante importância natural e cultural.

Na proposta o parlamentar já elenca os atrativos de interesse: a própria Pedra da Onça; o patrimônio arquitetônico local com casarões centenários; a forte herança italiana da comunidade; a Festa de Nossa Senhora da Penha; a tradicional Missa da Pedra da Onça, além de pequenas propriedades agrícolas e outros pontos culturais e naturais de grande relevância.

O novo texto também abre a possibilidade de inclusão da área nos programas e projetos de desenvolvimento turístico estadual, com ênfase na promoção de ecoturismo, turismo sustentável e criação de oportunidades econômicas para a população local. Prevê ainda que autoridades estaduais e municipais deverão implementar ações de fortalecimento da infraestrutura da região.

“A Pedra da Onça é um dos maiores atrativos naturais e culturais da localidade e possui grande potencial para atrair turistas que buscam experiências no ecoturismo e no contato com a natureza. Com uma extensão de 48 km a partir do centro de Santa Teresa, o circuito permite ao visitante explorar tanto trechos asfaltados quanto de estrada de chão, proporcionando um acesso variado às áreas de grande valor natural e cultural”, explica Vandinho em mensagem de justificativa.

O autor da matéria lembra que a infraestrutura local já conta com espaços para lazer como quadras de esportes e campos de futebol, mas aponta a área como excelente oportunidade para o empreendedorismo local.

“A escassez de infraestrutura em áreas como hospedagem e gastronomia oferece um campo fértil para o surgimento de novos negócios, o que contribuirá para a geração de empregos e melhoria das condições de vida da população”, defende Vandinho.

Igualmente à primeira proposta apresentada, (PL 23/2025, retirado pelo deputado), o PL 155 tramitará pelas comissões de Justiça, Cultura, Turismo e

Finanças.

Fonte: POLÍTICA ES