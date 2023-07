Redação EdiCase Projeto rapunzel: como fazer o cabelo crescer?





Se você gosta de consumir conteúdo sobre cabelo na internet, com certeza já se deparou com vídeos que prometem receitas milagrosas para o crescimento dos fios.

De passar abacate, ovo e maionese na raiz até aquecer as madeixas com uma vela, a internet oferece milhares de dicas que garantem crescimentos absurdos em poucas semanas. Mas será que é realmente assim que funciona?

Contrariando quem torce a favor dos milagres das receitas caseiras, os médicos consultados pelo iG Delas garantem que a velocidade do crescimento dos fios é totalmente determinada pela genética.

“A herança genética determina características como a espessura, cor, textura e padrão de crescimento do cabelo. Além disso, a genética também pode influenciar a duração das diferentes fases do ciclo de crescimento”, explica a médica especialista em tricologia Simone Neri.

Esse ciclo é feito por três fases: a de crescimento (anágena), de pausa (catágena) e de queda (telógena).

Fase Anágena: É a fase de crescimento ativo do cabelo. Nessa fase, as células dos folículos capilares se dividem, resultando no alongamento dos fios. Essa fase pode durar de 2 a 7 anos;

Fase Catágena: É uma fase de transição que marca o fim do crescimento do cabelo. Nessa fase, o folículo capilar encolhe e se separa da papila dérmica, que é responsável por fornecer os nutrientes para o crescimento. A fase catágena dura cerca de 2 a 3 semanas;

Fase Telógena: É a fase de repouso do cabelo. Nessa fase, o folículo capilar está inativo e não ocorre crescimento. Após cerca de 3 meses na fase telógena, o cabelo antigo é expulso e um novo fio começa a crescer no mesmo folículo, reiniciando o ciclo.

Simone detalha que indivíduos com uma herança genética favorável podem ter uma fase anágena mais longa, resultando em cabelos que crescem mais rápido e atingem um comprimento maior antes de entrarem na fase de repouso.

Ela reforça que a genética também pode influenciar a sensibilidade dos folículos capilares aos hormônios e levar a condições como a queda de cabelo masculino, que é a calvície, ou feminino, com a diminuição gradual dos fios de cabelo ao longo do tempo.

Em média, o cabelo cresce cerca de 1 centímetro por mês. No entanto, vários outros fatores podem influenciar a velocidade e a saúde do crescimento do cabelo. “A qualidade de vida influencia muito. Por exemplo, posso até ter uma genética boa, porém se eu for, por exemplo, sedentária, isso influencia diretamente no meu ciclo capilar”, explica a especialista em saúde capilar Viviane Coutinho.

A profissional também cita que o uso excessivo de químicas podem aumentar a fragilidade capilar e alterar a saúde do couro cabeludo. Tinturas, escovas progressivas e uso excessivo de calor enfraquecem os fios, causando a quebra e redução do cabelo.

Como melhorar o crescimento dos fios?

É fato que as fases de crescimento são pré-determinadas por um fator genético. Mas, segundo os especialistas, existem formas de auxiliar o corpo nesse processo, favorecendo o crescimento capilar.

Alimentação

Não é segredo que uma alimentação balanceada é essencial para a manutenção da saúde de todas as áreas do corpo – e, sim, comer bem traz muitos benefícios para a estética dos fios.

O cabelo, em sua estrutura, é formado por proteínas. Portanto, garantir uma ingestão adequada desse nutriente é crucial para a saúde dos fios. Por isso, vale a pena incluir alimentos como frango, carnes bovinas, ovos, feijão, grão-de-bico, lentilhas, aveia, brócolis e sementes de abóbora em sua dieta.

Neri também cita a ingestão de alimentos ricos em ferro e ômega-3. “O ferro ajuda a transportar oxigênio para os folículos capilares, promovendo o crescimento. O ômega-3, por sua vez, têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a nutrir os folículos capilares”.

Atividades físicas

O exercício físico promove a circulação sanguínea em todo o corpo, incluindo o couro cabeludo, o que pode melhorar a oxigenação e o fornecimento de nutrientes aos folículos capilares.

Além disso, o exercício ajuda a reduzir o estresse, que pode ser um dos fatores que contribuem para problemas capilares, como queda de cabelo e enfraquecimento dos fios.

Cuidados em casa

Não adianta ter uma boa alimentação e praticar exercícios se o seu cabelo não recebe os cuidados necessários para poder crescer. O ‘scalpcare’, tendência que representa os cuidados com o couro cabeludo, é fundamental para a saúde dos fios.

Além de lavar, condicionar e hidratar as madeixas, também vale não utilizar água muito quente, não deixar os fios presos por muito tempo e evitar o uso de fontes de calor. Não se esqueça de proteger o couro do sol: o uso de chapéus, bonés ou protetores solares específicos podem ajudar quem precisa se expor diariamente aos raios UV.

Tratamentos

Quando uma boa dieta e atividades físicas regulares não são o suficiente para acelerar a fase anágena dos fios, existem outras alternativas para o famoso ‘projeto rapunzel’.

“Existem muitos tratamentos disponíveis atualmente”, conta a dermatologista e tricologista Patrícia Marques. Os suplementos, por exemplo, não se resumem à ingestão de ‘gummies’ e a compra de vitaminas sem a prescrição de um médico – o consumo sem a supervisão de um profissional pode gerar o efeito contrário e aumentar a queda dos fios, o que acontece muito com suplementos de vitamina A.

É preciso, primeiramente, entender qual a causa para a queda ou o pouco crescimento dos fios. Na maioria das vezes, a falta de vitaminas está diretamente conectada com uma dieta desregulada.

“Os principais tratamentos com embasamento médico são: suplementação e medicamentos orais, tratamentos injetais que levam vitaminas e medicamentos diretamente na circulação da raiz capilar, microagulhamento, ledterapia e laserterapia”, finaliza.

