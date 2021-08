Projeto prevê visita virtual a paciente internado

O deputado Capitão Assumção (Patri) apresentou o Projeto de Lei (PL) 335/2021, que prevê visitas virtuais, por videochamada, de familiares a pacientes internados em hospitais e clínicas em decorrência de doenças que impeçam ou dificultem a presença de visitantes.

Conforme a iniciativa, que será analisada previamente pelas comissões de Justiça, Saúde e Finanças, a realização da videochamada deve ser previamente autorizada pelo profissional responsável pelo tratamento do paciente.

Na justificativa da matéria, Assumção lembra que, além da Covid-19, outras doenças também exigem maior cuidado e, consequentemente, impedem ou dificultam a visita presencial nos hospitais.

“A medida não retira a responsabilidade médica do profissional de saúde sobre o paciente, cabendo a esse analisar a possibilidade de videochamada, caso a caso, prevalecendo sempre o cuidado com o tratamento clínico do paciente”, explica o deputado.