Projeto Praia Acessível funciona até o final do verão em Guriri

Dois bandidos que se passavam por passageiros promoveram pânico entre passageiros de um ônibus da Viação Águia Branca na manhã deste domingo, durante assalto em que deixaram motorista e cobrador amarrados e presos no bagageiro, enquanto saqueava os passageiros.

O assalto foi ao ônibus da linha São Mateus x Colatina por volta das 7 horas, na Rua Três Morros no Bairro Bela Vista, na saída de São Mateus para a rodovia que dá acesso ao bairro Ponte. Curiosamente, o assalto aconteceu logo depois da sede de uma instituição de segurança. Seis passageiros tiveram celulares e dinheiro roubados.

De acordo com informações da Polícia Militar, os dois bandidos embarcaram no Guichê da Águia Branca no Posto Maria Amélia juntamente com os demais passageiros com destino Colatina. Mas não demorou e anunciaram o assalto.

Amarraram o cobrador e o motorista Maxsuel Alves de Souza e os colocaram no bagageiro. Um dos bandidos entregou a chave a uma das vítimas e avisou que era para soltar o cobrador e motorista depois que estivessem bem longe, no que foram atendidos.

Restou às vítimas procurarem a Delegacia de plantão da Polícia Civil para registrar queixa do assalto, mas apesar das buscas realizadas por uma guarnição da PM, nenhum suspeito foi detido.

Há fortes indício que os bandidos sejam da região, possivelmente do bairro Santa Tereza