Projeto Praia Acessível é iniciado no Balneário de Guriri

A Prefeitura de São Mateus deu início, na manhã deste sábado (20), a mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa que promove inclusão, lazer e qualidade de vida para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e seus familiares durante o verão no Balneário de Guriri.

A ação tem como foco garantir acesso seguro e democrático à praia, fortalecendo a convivência social e o bem-estar da população. A abertura aconteceu às 8h, na Orla de Guriri, Passarela 6 (lado sul), com atividades de alongamento, aeróbica e dança, reunindo pessoas com deficiência e idosos em um ambiente de integração e acolhimento.

Presente na programação, o prefeito Marcus Batista reafirmou o compromisso da gestão municipal com políticas públicas inclusivas. Segundo ele, o projeto atende moradores de Guriri, cidadãos mateenses e também turistas que escolhem o balneário para as festividades de fim de ano e para a temporada de verão.

O Praia Acessível é voltado a pessoas com mobilidade reduzida permanente ou temporária, além de idosos. Entre os principais recursos estão as cadeiras anfíbias, confeccionadas com um tipo especial de pneu que facilita a locomoção na areia, não afunda na água e pode ser adaptado para crianças e adultos, garantindo mais segurança e autonomia aos usuários, finalizou o prefeito.

Horário de funcionamento no verão

A partir de 26 de dezembro, o Projeto Praia Acessível passa a funcionar regularmente, todas as sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 12h, até o final do verão.

As atividades seguem concentradas na Orla de Guriri, Passarela 6, lado sul.

