Projeto oficializa rota do “açaí capixaba”

Rio Novo do Sul, a Capital Estadual do Juçara, de acordo com a Lei Estadual 11.583/2022, pode ganhar agora também a “Rota do Juçara”, compreendendo, além do município, a cidade de Vargem Alta. É o que pretende criar o deputado Callegari (PL), por meio do Projeto de Lei (PL) 499/2023, que tramita na Assembleia Legislativa (Ales).

Nativa da Mata Atlântica, a palmeira juçara produz frutos semelhantes ao açaí. A planta se difere do açaí nativo da Amazônia por ter apenas um tronco, enquanto a outra possui vários troncos. Conhecida como o “açaí capixaba”, a fruta é hoje uma importante fonte de renda para os dois municípios postulantes à rota, fixada no curso da ES-485.

“A região é rica em belezas naturais, além de possuir grande valor turístico para a comunidade ali presente, já que a juçara é um grande chamativo da agroindústria da região”, pontua o proponente na justificativa da matéria.

O parlamentar destaca os pontos positivos que a oficialização da rota pode trazer para a região: o desenvolvimento do Ecoturismo; dar visibilidade à região; fortalecimento, ampliação e desenvolvimento da produção local nas áreas turísticas, cultural e gastronômica; implementação de mecanismo de educação ambiental e incentivo aos empreendimentos turísticos; incentivo à organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, artesanato e a geração de novas fontes de emprego e renda.

Tramitação

A matéria passará por análise nas comissões de Justiça, Turismo e Finanças antes de ser analisada pelos deputados em plenário.

Acompanhe a tramitação do PL 499/2023

Fonte: POLÍTICA ES