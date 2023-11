Projeto Narrativas Periféricas vai comprar fanzines, cordéis e quadrinhos de autores negros e indígenas

O projeto Narrativas Periféricas, realizado pela Ciclo Escola, vai comprar fanzines, cordéis e quadrinhos realizados por autores negros e indígenas da Grande Vitória; de Aracruz e Linhares, na região norte; e de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O objetivo é incluir essas obras nos acervos das 14 gibitecas que estão sendo montadas nas unidades socioeducativas do Espírito Santo.

A iniciativa de comprar as publicações pretende dar visibilidade à literatura produzida por autores negros e indígenas, bem como incentivar a leitura de obras publicadas no estado. Além disso, o projeto atua em toda a cadeia produtiva da literatura, comprando diretamente com os autores, em sebos e editoras.

Com isso, espera-se que os jovens que cumprem medida socioeducativa – e representam um recorte específico da periferia – possam entrar em contato com obras de artistas locais que também são periféricos, consequentemente estimulando o engajamento no universo geek.

Os interessados em vender seus exemplares devem entrar em contato até 15 de novembro, das 10h às 17h, em dias úteis, pelo telefone (27) 99821-1188, pelo e-mail [email protected] ou por mensagem direta no perfil de Instagram do projeto Narrativas Periféricas. Serão selecionados aqueles que tiverem valores compatíveis com os recursos financeiros do projeto.

Aos exemplares que serão comprados pelo projeto, somam-se aqueles angariados por meio de uma campanha de doação realizada em outubro, compondo o acervo das gibitecas. Estas vão contar ainda com painéis em grafite, realizados por 12 artistas.

Outra iniciativa importante do projeto envolve a realização de oficinas de quadrinhos nas unidades socioeducativas, a serem ministradas por jovens que tiveram melhor desempenho durante a Formação em Quadrinhos, realizada entre os dias 30 de setembro e 28 de outubro.

Dos 30 jovens da Grande Vitória, de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim que participaram dessa formação, 13 foram selecionados para multiplicar, entre os socioeducandos, o conhecimento adquirido. Para ministrar as oficinas, que terão carga horária de 12 horas, cada um vai receber uma bolsa no valor de R$ 1.200.

Até o final do projeto, será produzida uma coletânea reunindo trabalhos dos alunos da formação e das oficinas, e também uma websérie, a serem lançadas no evento de encerramento.

Realizado pela Ciclo Escola, que atua nos eixos cultura, cidade e sociedade, com ações formativas, dialogais e de gestão e produção cultural, o projeto Narrativas Periféricas tem patrocínio da Transportadora Associada de Gás (TAG), viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult). Também apoiam o projeto o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES