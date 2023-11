Projeto na Rocinha estimula debate sobre suicídio entre jovens

Um projeto brasileiro que visa estimular o debate sobre o suicídio entre jovens, como forma de promoção da saúde mental, vai ser apresentado em Budapeste, na Hungria, em abril de 2024, durante o 32º Congresso Europeu de Psiquiatria. A iniciativa resulta de parceria iniciada este ano na Rocinha, comunidade da zona sul carioca, pela Clínica Jorge Jaber e a Associação Sociocultural Semearte, que promove teatro e dança na região.

O trabalho envolve cerca de 140 alunos na faixa etária de 13 a 22 anos que participam de encontros com profissionais da área de psiquiatria, englobando palestras, rodas de conversa e arte. O objetivo das duas instituições é estimular a discussão e esclarecer dúvidas e medos que cercam o tema do suicídio, especialmente entre os jovens.

O psiquiatra Jorge Jaber, responsável pelo trabalho, destaca a importância de divulgar o projeto desenvolvido na Rocinha para a comunidade psiquiátrica internacional. “Essa é uma iniciativa transformadora para a vida desses jovens e que pode inspirar muitas outras ações mundo afora”.

O projeto teve um primeiro encontro no dia 9 de setembro, mês dedicado à prevenção do suicídio, na Biblioteca Parque da Rocinha. A reunião serviu para medir o grau de conhecimento dos jovens sobre o suicídio. Eles assistiram a uma palestra com especialistas sobre o tema e, juntos, avaliaram as respostas para as dez perguntas que receberam na chegada ao evento. O segundo encontro será neste sábado (18), quando os jovens assistirão a vídeo produzido pelo cineasta Cavi Borges, da Cavídeo, que vem documentando todo o processo.

A expectativa da presidente da Semearte, Talita Santos, é que esses 140 jovens que participam dos debates se tornem multiplicadores das informações e possam ajudar no trabalho de prevenção. “Nosso propósito é resgatar vidas através da arte, e a saúde mental é um elemento fundamental.”

Tristeza e apreensão

Recentemente, os jovens da Associação Semearte que estudam teatro e dança na Rocinha perderam uma amiga da comunidade e futura integrante do grupo de teatro, o que gerou tristeza, apreensão e dúvidas entre todos, a respeito do tema.

Jorge Jaber informou que o índice de suicídios entre os jovens cresceu 54% entre 2009 e 2019, respondendo pela segunda causa de mortes entre essa população, depois dos acidentes de trânsito. “E a Organização Mundial da Saúde [OMS] afirma que 90% dos episódios poderiam ser prevenidos, o que torna o problema ainda mais desolador“, lamentou o psiquiatra. No Brasil, entre os cerca de 12 mil casos de suicídio registrados por ano, grande parte ocorre entre pessoas de 15 a 24 anos de idade, de acordo com a OMS.

Desde o ano passado, o médico vem trabalhando na Rocinha em parceria com o Instituto Desportivo Cultural Haroldo Britto, que oferece gratuitamente cursos de judô para 80 crianças e jovens entre 7 e 14 anos de idade naquela comunidade e na Chácara do Céu. O objetivo das duas parcerias é promover a saúde mental por meio do esporte e da arte.

Jaber destacou que muitos casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais, como depressão e transtorno bipolar, problemas que podem ser prevenidos e tratados. Segundo ele, os encontros com os alunos da associação são uma resposta a essa necessidade de prevenção e tratamento.

Semearte

A Associação Sociocultural Semearte atende cerca de 140 crianças e adolescentes e funciona provisoriamente na Biblioteca Parque da comunidade da Rocinha, promovendo atividades de teatro e dança. Em outubro, o grupo estreou, no Teatro Vanucci, o espetáculo Rio, inspirado na animação de 2011 do mesmo nome, dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha e grande sucesso nos cinemas.

Os alunos de dança se apresentam em saraus nas escolas da região. As metas para os próximos meses incluem aprofundar o trabalho com a música e o canto e criar um projeto para qualificação na área do audiovisual para dar encaminhamento profissional aos formados.

Veja onde obter ajuda

Entre os profissionais que tratam de saúde mental e instituições especialistas em prevenção ao suicídio, é unânime a ideia de procurar (ou orientar) ajuda específica sempre que sentir necessidade de acolhimento (ou perceber que alguém precisa). Veja alguns canais para receber atenção e auxílio:

– Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

– Mapa da Saúde Mental, que traz uma lista de locais de atendimento voluntário online e presencial em todo país.

– Pode Falar, um canal lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) de ajuda em saúde mental para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. Funciona de forma anônima e gratuita, indicando materiais de apoio e serviço.

Fonte: EBC SAÚDE