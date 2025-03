Projeto ‘Música para Todos’ oferece 890 vagas para cursos livres de Música em 19 municípios do Estado

O projeto “Música para Todos” vai abrir inscrições para cursos de Música gratuitos que vão acontecer durante o ano de 2025. Podem participar pessoas com idade a partir dos 13 anos, que residam nos municípios de: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Jaguaré, Mantenópolis, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vargem Alta e Vitória.

Os cursos são ministrados a distância por professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), com atividades presenciais, que acontecem nos locais atendidos pelo projeto.

As atividades presenciais, supervisionadas por professores moderadores, são realizadas nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do Centro Estadual de Educação Tecnológica (Ceet), no Estado.

Os interessados devem fazer a inscrição no período de 07 a 18 de abril, por meio do formulário on line, disponível no site da Fames. A seleção se dará por ordem de inscrição.

“O ‘Música para Todos’ está em seu segundo ano de vigência e estamos ampliando, tanto a cobertura de locais atendidos quanto a oferta de cursos, graças à parceria e o apoio das diversas instituições envolvidas neste grande projeto de Educação Musical. São oportunidades para quem quer aprender música do zero e para aqueles que desejam avançar no aprendizado”, afirma o diretor da Fames, Fabiano Araújo.

Os candidatos poderão escolher os seguintes cursos:

Leitura Musical ao piano

Introdução ao ukulele

Introdução ao mundo das teclas

Iniciação ao Violão

Introdução ao mundo das teclas 2

Iniciação ao Violão 2

Desenvolvendo a musicalidade por meio da percussão 2

Introdução aos conceitos da linguagem, tecnologias e produção musical 2

Todas as informações sobre os cursos, locais de atendimento, matrícula e outras orientações estão no Edital, disponível no site da Fames.

O projeto “Música para Todos” é uma parceria entre a Fames, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a Superintendência de Educação a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (Sead/Ufes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), do programa UniversidadES, do Governo do Estado.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fames

Sandro Costa Barbosa

(27) 98895-5857 / (27) 98169 7995

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES