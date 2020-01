Projeto muda cobrança na conta de água

Na próxima segunda-feira (3), com o fim do recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa dará continuidade aos trabalhos da 19ª Legislatura, com sessão solene de instalação às 15 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. A sessão de instalação será presidida pelo deputado Erick Musso (Republicanos), que será auxiliado pelo 1º e 2º secretários, respectivamente, deputados Luciano Machado (PV) e Dr. Emilio Mameri (PSDB).

Foram convidados para a solenidade o atual presidente do Tribunal de Justiça (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), conselheiro Rodrigo Chamoun, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado (MPES), Eder Pontes, entre outras autoridades.

Após a solene de instalação, está prevista para terça-feira (4) a primeira sessão ordinária do ano, a partir das 15 horas, também no plenário principal da Casa.

Com o fim do recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa (Ales) volta à programação habitual, com sessões ordinárias nas segundas e terças-feiras às 15 horas, e quarta às 9 horas, além das reuniões das comissões.