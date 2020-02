Projeto Mãos Solidárias recebe bispo de Colatina e doações para confecção de novas perucas

Internas no Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), que participam do projeto Mãos Solidárias, produzindo perucas, lenços, turbantes, travesseiros de contenção e próteses mamárias em tecido, receberam nessa quarta-feira (12) uma visita especial.

O bispo de Colatina, Dom Wladimir Dias, esteve na unidade junto a membros da Pastoral Carcerária para entregar cerca de cem mechas arrecadadas em campanha promovida na Diocese de Colatina. O religioso também conheceu as instalações da unidade prisional, conversou com a equipe e as internas da unidade, compartilhando a palavra de Deus.

A diretora do Centro Prisional Feminino de Colatina, Maria Aparecida de Freitas de Albuquerque, explica que os envolvidos com o projeto ficaram entusiasmados com a visita e doações recebidas.

“O projeto tem um lado social que comove a todos: quem recebe os itens confeccionados tem a oportunidade de trabalhar um pouco sua autoestima e as internas se sensibilizam com o momento delicado da paciente com câncer, que irá receber a peruca. Além disso, a cada doação que recebemos é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Mãos Solidárias. É uma iniciativa que permite, ao final, que todos os envolvidos sintam que receberam um pouco de atenção”, ressalta a diretora.

Após conhecer as instalações da unidade e conversar com internas e equipe, Dom Wladimir relatou uma boa impressão ao trabalho desenvolvido no Centro Prisional.

“Encontramos internas com bom acompanhamento, um ambiente adequado com pessoas que tratam as outras com muita humanidade, muita dignidade e reconhecimento no ambiente sadio e limpo. Fizemos uma campanha na Diocese pedindo a doação de fios de cabelos para o projeto Mãos Solidárias, recebemos algumas doações e viemos entregá-las para as internas e para a direção. Vamos relançar essa campanha ao início da Quaresma, sensibilizando nossos fiéis e que a gente possa se encontrar cada dia mais. Que esse seja um lugar que possa contribuir com a melhoria a partir das ideias e novos projetos para que as pessoas possam se encontrar com Deus e se recuperarem”, afirma o bispo.

Para a interna Fabiana Cristina, a visita do religioso Dom Wladimir foi uma experiência nova e satisfatória, devido à doação e à palavra de conforto. “Aumentou um pouco nossa autoestima, sabemos que não estamos esquecidos. Precisamos muito da palavra do Senhor, a presença deles foi importante e agradecemos por estarem conosco”, relata.

Projeto Mãos Solidárias

As internas que participam do projeto produzem, mensalmente, cerca de 20 perucas, 20 lenços toucas, 20 próteses e 40 protetores de traqueostomia. As participantes, que são voluntárias, recebem o benefício da remição da pena, com a redução de um dia da pena a cada três dias de trabalho. O projeto é mantido por meio da parceria com o Hospital São José e, também, com a captação de doações.

