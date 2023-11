projeto Mirada promove leitura dramática de roteiro cinematográfico aberta ao público

A produtora Fabulanas Filmes realiza a leitura dramática do roteiro do longa-metragem de ficção “Mirada”, escrito por Maria Fabíola e Anderson Cacilhas. Com entrada gratuita, o evento acontece dia 28 de novembro, às 19h, na Má Companhia, Centro de Vitória.

O elenco é formado por Léia Rodrigues, Antônio Apolinário, Thaynara Bromenchenkel e Daniel Boone – atores da Cia Repertório Artes Cênicas –, além de Margareth Galvão, Ivny Matos, Federico Nicolai, Joca Simonetti, Ângela Dionizio, Lorena Lima e Anisia Luiza.

Leitura dramática é a apresentação oral de um texto dramático, classificado como um tipo de gênero intermediário entre a leitura por um ou vários atores e a sua espacialização ou encenação. Constitui uma ferramenta de investigação das intenções e emoções das personagens, explorando a narrativa defendida pelo autor. Comum no teatro, a leitura dramática não é uma prática habitual no cinema.

O roteiro de “Mirada” está em processo de escrita, ainda no segundo tratamento. É comum que, para um longa-metragem, sejam produzidas mais de dez versões até se chegar ao tratamento final do roteiro que será filmado.

A leitura dramática de “Mirada” destina-se, especialmente, a estudantes de Cinema, Rádio e TV, além de pessoas que atuam em áreas afins. Entretanto, a apresentação é aberta ao público em geral. Após a leitura, acontece um bate-papo com os roteiristas e o elenco.

Realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 025/2021 – Desenvolvimento de Projetos de Audiovisual, da Secretaria da Cultura (Secult), o projeto foi idealizado pela atriz e diretora Maria Fabiola, coautora do roteiro junto com o jornalista Anderson Cacilhas. Ambos receberam consultoria do diretor Rodrigo de Oliveira.

“Mirada” passou pelo Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais Vitória AV.LAB, para o qual foi selecionado em 2021, produzido pela Pique-Bandeira Filmes em parceria com o BrLab, por meio da Lei Aldir Blanc.

O roteiro narra a história de Inês, brasileira de 42 anos, professora de literatura de uma universidade argentina que vive só em Buenos Aires, cidade onde se casou com Matias. Em depressão, após uma tragédia pessoal, depara-se com problemas no trabalho, em uma Argentina em profunda crise econômica.

Inês recebe uma ligação de sua avó, que lhe faz um pedido, colocando-a em um dilema quanto ao retorno à sua cidade natal: Vitória, no Espírito Santo. Desorientada, tem como desafio reconectar-se e estabilizar os próprios sentimentos, assim como os fantasmas do seu passado, em meio à tempestade que coloca sua vida à deriva.

Serviço:

Quando: 28/11 (terça-feira)

Horário: às 19h

Local: Má Companhia, Rua Professor Baltazar, 152, Centro de Vitória

Duração: 90 minutos

Entrada gratuita

Mais informações: (27) 99894-2012

Ficha técnica

Produção: Fabulanas Filmes

Direção: Maria Fabiola

Roteiro: Anderson Cacilhas e Maria Fabiola

Consultor de roteiro: Rodrigo de Oliveira

Elenco da leitura dramática: Léia Rodrigues, Antônio Apolinário, Thaynara Bromenchenkel, Daniel Boone, Margareth Galvão, Ivny Matos, Federico Nicolai, Joca Simonetti, Ângela Dionizio, Lorena Lima e Anisia Luiza.

Iluminação: André Stefson

Designer: Dave Said

Foto: Vitor Jubini

Produção executiva: Marcelo Paes de Carvalho

