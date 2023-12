Projeto Lona de Cultura e Arte promove edição comemorativa de Natal na Serra

Neste sábado (23), o projeto Lona de Cultura e Arte promove uma edição comemorativa de Natal, com uma variedade de apresentações artísticas, a partir das 17h, na Praça dos Ipês, em Barcelona, Serra. Haverá atrações musicais, teatrais e circenses, contação de histórias, dança, oficinas de artes, recreação artística, entre diversas outras atividades. A programação conta ainda com a chegada de Papai Noel, animando as crianças.

Com o propósito de fomentar a produção cultural regional, contribuindo para o desenvolvimento econômico criativo no Espírito Santo, o projeto Lona de Cultura e Arte promove a inclusão social e o bem-estar da população capixaba por meio de um acesso cultural descentralizado e democrático.

Em atividade desde 2013, o projeto já realizou mais de 50 edições, abrangendo diversas localidades – Serra, Vitória, Viana, Cariacica, Fundão e Vargem Alta –, consolidando-se como um importante espaço cultural itinerante destinado a apresentações de artistas, coletivos e grupos regionais que atuam nas mais diversas linguagens.

Realizado pelo Instituto Academia de Sonhos, com recursos da Secretaria da Cultura (Secult), o Lona de Cultura e Arte conta com parceria do projeto SER Universitário.

Serviço:

Lona de Cultura e Arte

Quando: 23/12 (sábado)

Horário: a partir das 17h

Local: Praça dos Ipês, Avenida Região Sudeste, em Barcelona, Serra

Atrações:

Chegada de Papai Noel

Oficinas artísticas

Apresentações musicais

Teatro e contação de história

Apresentações de dança

Atrações circenses

Apresentação folclórica

Performance artística

Pintura de rosto e bola mania

Brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce

Trenzinho para passeio pelo bairro

Exposição fotográfica sobre o município da Serra

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES