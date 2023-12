Projeto Instrumentarte encerra ano com apresentações culturais nas comunidades capixabas

As apresentações finais do projeto Instrumentarte, realizadas nos últimos dias 4, 7 e 12 na Barra de Jucu, em Vila Velha, na Grande Goiabeiras e em Joana D’Arc, em Vitória, marcaram o encerramento de mais um ciclo de atividades culturais e artísticas. A iniciativa, dedicada ao ensino do congo nas escolas, reuniu Mestres das bandas de congo para compartilhar conhecimentos tradicionais, promover a cultura capixaba e estimular o desenvolvimento artístico entre os alunos das escolas públicas.

Realizado desde 2006 pelo Mestre luthier Wander Sagrilo, idealizador do projeto, que conta ainda com coordenação da produtora cultural Lena Cogo, o Instrumentarte buscou integrar a rica tradição do congo aos ensinos infantis e fundamentais, envolvendo também outros Mestres, como Reginaldo Sales (1923-2015), Valdemiro Sales e Ricardo Sales.

Apresentação na escola Maria Emelina Mascarenhas, na Barra do Jucu, em Vila Velha (Foto: Silvia Mantovani) Apresentação na escola Maria Emelina Mascarenhas, na Barra do Jucu, em Vila Velha (Foto: Silvia Mantovani)

O projeto atualmente conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 06/2022 – Seleção de Projetos de Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural, da Secretaria da Cultura (Secult). Ao longo de sua trajetória, desenvolveu atividades simultâneas na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e também em escolas particulares da Grande Vitória, buscando consolidar a cultura do congo nos contextos educacionais.

Em 2023, o Instrumentarte retomou suas atividades em parceria com as bandas de congo Panela de Barro, Amores da Lua e Mestre Alcides, contando com a participação dos Mestres Valdemiro, Ricardo Sales e Jocimar Bochecha, além de uma equipe composta por profissionais como a fotógrafa Silvia Mantovani, o repórter Stel Miranda e o artista visual Fred Farias.

Apresentação na CMEI Thomaz Tommasi, em Joana D’Arc, Vitória (Foto: Silvia Mantovani) Apresentação na CMEI Thomaz Tommasi, em Joana D’Arc, Vitória (Foto: Silvia Mantovani)

As atividades foram desenvolvidas com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Adão Benezath, em Antônio Honório (na Grande Goiabeiras), do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Thomaz Tommasi, em Joana D’Arc, e da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Maria Emelina Mascarenhas, na Barra do Jucu, culminando nas apresentações realizadas neste início de dezembro, marcando não apenas o encerramento do ano letivo, mas também os êxitos alcançados pelo projeto, a partir de vivências culturais e artísticas.

