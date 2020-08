Projeto institui data sobre mutismo seletivo

.

Mutismo seletivo é um transtorno psicológico que aparece, em geral, nas crianças, como uma dificuldade de comunicação em determinadas situações. O transtorno, pouco conhecido, pode ganhar uma data especial no calendário comemorativo do Estado, uma maneira de colocar o tema em pauta, fortalecendo a informação, conscientização, diagnóstico e tratamento de capixabas com esse problema.

Por meio do Projeto de Lei (PL) 431/2020, o deputado Euclério Sampaio (DEM) quer instituir o Dia de Conscientização e Diagnóstico Precoce do Mutismo Seletivo, a ser celebrado em 31 de outubro. Para isso, a proposta inclui a data na Lei 10.973/2019, legislação estadual que consolida o calendário comemorativo do Estado.

Na justificativa da matéria, o autor pontua que a falta de informação sobre a doença acarreta prejuízos para a criança a partir da falta de tratamento precoce, que é feito a partir de acompanhamento psicológico. Ele explica, ainda, que muitas crianças com esse transtorno são consideradas tímidas ou relutantes para falar.

O diagnóstico precoce é essencial para que a criança consiga superar o problema e desenvolver a vida social e escolar plenamente. Na Assembleia Legislativa,o PL será analisado pela Comissão de Justiça.