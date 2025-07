Projeto institui campanhas nas escolas contra abuso infantil

Está em análise na Comissão de Justiça proposta para instituir, nas escolas públicas, campanha educativa e preventiva sobre abuso infantil e violência sexual. O Projeto de Lei (PL) 291/2025 prevê, entre outros, a divulgação dos canais para denúncia e o ensino sobre sinais, convenções de alerta e outros meios de pedir ajuda.

Contra a desinformação, a iniciativa abrange a abordagem de medidas de autoproteção e a conscientização das crianças. Também são citadas como temáticas da campanha o papel da comunidade escolar na prevenção a esse tipo de crime e a divulgação de informações sobre as leis que protegem os menores.

Segundo a proposta do deputado Dr. Bruno Resende (União), os meios a serem utilizados na campanha incluem palestras, workshops e seminários, com a participação de profissionais capacitados e envolvidos no assunto como psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, médicos e enfermeiros.

Também podem ser palestrantes conselheiros tutelares e integrantes de organizações não governamentais que atuem no combate ao abuso e à violência sexual infanto-juvenil e de órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública. A indicação é para que as atividades, que podem ocorrer durante todo o ano, sejam organizadas, preferencialmente, em datas próximas à Semana Nacional de Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizada no mês de maio.

“A escola, por ser um espaço de formação e acolhimento, desempenha um papel essencial na prevenção dessas violações. A conscientização dos alunos, profissionais da educação, responsáveis e da comunidade escolar é fundamental para a prevenção, identificação de sinais de abuso e garantir a adoção de medidas imediatas de proteção às vítimas”, afirma Dr. Bruno, para quem a campanha pode ajudar a “criar um ambiente de confiança, estimular a denúncia e reduzir o estigma associado ao tema”.

Na Comissão de Justiça, o projeto aguarda parecer da deputada Raquel Lessa (PP). O PL 291/2025 também será analisado por outros três colegiados (Educação, de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças) antes de ser votado pelo Plenário.

Maio Laranja

O enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Espírito Santo é alvo da Lei 11.943/2023, que instituiu Maio Laranja no calendário de eventos. Essa lei, de autoria do deputado Vandinho Leite (PSDB), prevê que o mês seja dedicado à conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração social com a realização, inclusive, de atividades nas escolas.

Fonte: POLÍTICA ES