Projeto Inspeção Temática, da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória é finalista do Prêmio Inoves

O projeto Inspeção Temática da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória está entre os finalistas do Prêmio INOVES, o programa do Governo do Estado que reconhece e estimula iniciativas inovadoras no serviço público capixaba.

O trabalho, que concorre na categoria Projeto em Desenvolvimento de Outros Poderes, teve inicio no final do ano de 2018, quando a vara percebeu a necessidade de traçar um diagnóstico aprofundado sobre alguns temas específicos da socioeducação.

A partir do primeiro tema escolhido, a equipe realizou as inspeções nas unidades de internação da região metropolitana do Espírito Santo, para analisar se o direito a Educação vem sendo oferecido aos socioeducandos da mesma forma que é ofertado na comunidade.

Foram feitos questionários, visitas aos espaços pedagógicos das unidades e às escolas de referência nos municípios de Cariacica e Vila Velha. Ao observar as estruturas físicas e recursos disponíveis, muitas diferenças foram encontradas.

Após a divulgação do relatório das inspeções, em 2019, o Instituto do Atendimento Socioeducativo – IASES e a Secretaria Estadual de Educação começaram a adotar medidas para minimizar as falhas identificadas. Mas, sem dúvida, oferecer uma educação de qualidade, sem distinções e preconceitos, continuará a ser um grande desafio para os próximos anos.

Assista ao vídeo sobre o projeto:

Vitória, 18 de dezembro de 2020

