Projeto incentiva o plantio de sementes pré-germinadas de palmeira juçara, em Linhares

Uma equipe da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Alegre, realizou o plantio de sementes pré-germinadas da palmeira juçara (Euterpe edulis) em áreas de preservação permanente (APPs) no município de Linhares. A ação integra o Projeto Biodiversidade do Rio Doce, executado pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza (Funbio), em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A iniciativa tem como objetivo contribuir para o repovoamento da palmeira juçara na bacia do Rio Doce, espécie considerada ameaçada de extinção na Mata Atlântica. Antes do início das atividades, a Ufes realizou um levantamento da ocorrência da espécie na região, que identificou a presença de poucas espécies ao longo da bacia.

O plantio foi realizado em cinco propriedades rurais, localizadas nas comunidades de Bagueira e Farias. Esta última está situada na região do Córrego da Jacutinga, área que faz referência a uma ave nativa hoje encontrada em número reduzido, em função da caça predatória, do desmatamento e da perda de sua principal fonte de alimento, os frutos de palmeiras nativas, como a juçara.



Além de promover a recuperação ambiental, o projeto busca restabelecer funções e interações ecológicas, favorecendo o aumento da diversidade da fauna e da flora locais. A iniciativa também apresenta potencial de impacto positivo para as comunidades envolvidas, ao ampliar as possibilidades de uso sustentável dos frutos da juçara, que podem ser destinados à produção de polpas, cremes, sucos, pães e doces, contribuindo para a segurança alimentar e a geração de renda.

“O desejo de todos os membros participantes, pesquisadores, extensionista e agricultores, é de que a floresta retome ao seu equilíbrio, fazendo com que a propagação da Juçara contribua com a propagação tanto da flora quanto da fauna aqui presente, além de promover um desenvolvimento rural também focado nos recursos da floresta, a partir dos frutos desta espécie”, salienta a extensionista do Incaper em Linhares, Flávia Barreto Pinto.

