Projeto homenageia Sala de Dança Lenira Borges

Com o propósito de tornar a Sala de Dança de Dona Lenira Borges, localizada em Vitória, um patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo, o deputado Luciano Machado (PV) apresentou ao Legislativo estadual o Projeto de Lei (PL) 760/2021.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-ES) concede o título a objetos e bens de valor (bens naturais, materiais e imateriais), com significado e importância na cultura de um grupo de pessoas.

Dona Lenira chegou a Vitória em 1961 para dar aula de ballet. Como a professora ainda não tinha um local apropriado para lecionar, o então governador, Raul Giuberti, cedeu o espaço localizado no Parque Infantil Maria Queiroz de Lindenberg.

“Após a aquisição dessa sala, toda a história da dança no Espírito Santo começou, tendo o início das danças afro, jazz, ballet, contemporâneos, e todas as outras modalidades de dança da época em questão”, explica o proponente.

Lenira Borges



Nascida em Porto Alegre (RS) em 1923, Lenira Borges iniciou os seus estudos de Ballet ainda na capital gaúcha com a coreógrafa Tony Seitz Petzhold. A bailarina também foi aluna de outros grandes nomes da dança, entre eles o coreógrafo da Ópera Comique de Paris, o tcheco Vaslav Veltchek; a coreógrafa e professora do Original Ballet Russo, Tatiana Leskova; o bailarino americano Walter Nickes; e uma das pioneiras da dança moderna no Brasil, Vera Kumpera.

A gaúcha participou da reinauguração do Theatro Carlos Gomes, em Vitória, junto de sua companhia de dança no ano de 1970. A coreógrafa foi a precursora da dança clássica no Espírito Santo. O estúdio de dança de Dona Lenira hoje é dirigido pela filha e pela neta da artista, que seguem o seu legado. Entre as grandes bailarinas formadas pela professora ao longo dos anos destacam-se Inês Bogéa, Mitzi Marzzuti, Mônica Tenore, e Karla Ferreira.

Tramitação

O PL foi lido em Plenário no dia 16 de novembro e agora segue tramitando nas comissões de Justiça, Cidadania, Cultura e Finanças.