Projeto Homem que é Homem conquista primeiro lugar no Prêmio Farol do Bem

O Projeto “Homem que é Homem”, desenvolvido pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam), recebeu pelo segundo ano consecutivo o prêmio Farol do Bem na categoria Ação Social. A premiação, promovida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (SINDIFER), ocorreu na última quinta-feira (29).

Criado em 2015 na Grande Vitória, o “Homem que é Homem” foi concebido e implementado por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), visando intervir com homens agressores de forma que ultrapasse a abordagem punitiva e repressiva. O objetivo é contribuir para a redução da reincidência de violência contra mulheres.

As intervenções com os agressores são conduzidas por meio de grupos reflexivos, abordando questões que desafiam o ciclo de violência doméstica e familiar em que estão imersos. Essas atividades proporcionam uma reflexão crítica sobre a realidade vivida pelos participantes.

A partir de 2017, o projeto iniciou seu processo de expansão e, atualmente, está presente em 23 municípios do Estado, com outros 10 em processo de implementação. Isso tem contribuído de maneira eficaz para a prevenção e redução da violência intrafamiliar e de gênero.

“Este reconhecimento deve ser partilhado com todos os profissionais envolvidos neste trabalho, uma vez que cada um deles contribuiu decisivamente para garantir que o combate à violência contra as mulheres seja uma prática empenhada, de qualidade e com bons resultados. Obrigada a todos os técnicos que conosco acreditam que é possível”, afirmou a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam), delegada Cláudia Dematté.

