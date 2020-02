Projeto fotográfico traz histórias e ressalta beleza dos cabelos cacheados

A época mais esperada do ano chegou! O carnaval é o maior evento cultural brasileiro e a energia de celebrar a vida e se jogar na folia mobiliza o nosso país: são 4 dias de festividades, diversão e muito estilo!

Além das festas, bailes, bloquinhos e toda a curtição, para muitos a parte mais divertida do carnaval é justamente as produções mais exuberantes, já que não é todos os dias que podemos sair temáticos ou radiantes de purpurina.

Para quem ainda não decidiu o que irá usar ou deixou para última hora, iremos te ajudar. Confira abaixo looks fáceis de produzir para curtir o carnaval 2020 em diversas ocasiões!

Bloquinho

Tradição carnavalesca, os bloquinhos são parada obrigatória! Mas para cair na folia, é preciso estar confortável, com itens práticos que não te atrapalhem na hora de sair do chão. A hot pant metalizada com o top do mesmo tom cumpre esta missão e a pochete é perfeita para guardar seus pertences com versatilidade e atitude. Nós pés os tênis são essenciais para o conforto. Finalize com brincos divertidos e uma make arrasadora com muito strass.

Leia também: aprenda a usar as tendências da estação de maneira simples e estilosa!

Bailes e Festas

Quem vai comemorar a data em bailes, festas ou clubes a proposta é diferenciada. Com carta branca para usar muito brilho e glamour, aqui a produção pode e deve ser mais sofisticada. Aposte nos vestidos com cores vibrantes, recortes estratégicos, volumes inflados, transparência e pedrarias. O salto alto é opcional, mas caso queira um look mais elaborado ele é peça chave. A make bem trabalhada e os acessórios no cabelo finalizam o visual da folia .

Leia também: atualize seu visual com os calçados e acessórios do verão 2020

Fantasias

Qual personagem você deseja ser neste carnaval? Seja algo mais caricato, improvisado ou realista, estas propostas são coloridas e criativas, com uma temática bem definida que envolve roupas, acessórios e uma make bem glow e elaborada.

Leia também: as novas perspectivas sobre o mundo da moda

Maquiagem

A tendência do verão 2020 são as maquiagens naturais, mas com um toque de luz do iluminador. As cores estão em alta e a temporada mais quente do ano já ditou a moda: delineadores coloridos e blush efeito sunkissed. E para arrasar na maquiagem carnavalesca , os glitters biodegradáveis e strass são ótimas opções!

Gostou da matéria? Conta para a gente qual será seu look folia do carnaval 2020 . Abram alas para a curtição e aproveitem com responsabilidade!