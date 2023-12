Projeto Florescer leva música, bem-estar e bom humor para o Fórum de Cariacica

Na última sexta-feira (01/12), bem-estar e alegria se espalharam pelos corredores, cartórios e gabinetes do Fórum de Cariacica. É que aconteceu a 2ª edição do Florescer, um projeto desenvolvido pela Diretoria do Fórum e a Central de Apoio Multidisciplinar (CAM), em parceria com a coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) do TJES. A ação tem o intuito de valorizar os cuidados com a saúde física e mental.

Logo no início da tarde, servidores, servidoras, juízes e juízas foram presenteados com vasinhos de plantas personalizados, simbolizando vida e esperança: “Me sinto muito feliz e valorizado e vou cuidar com carinho dessa plantinha”, disse Vagner Machado, escrivão do 2º Juizado Especial de Cariacica.

Em seguida, meninos e meninas da Fundação Fé e Alegria cantaram e encantaram a todos com uma cantata de natal. Emocionado, o professor Gabriel Bruno, da Fames, explicou que eles estavam ensaiando há 3 meses para este momento: “A música tem esse poder de transformar o coração das crianças e despertar o desejo de um futuro próspero”.

Para falar sobre os cuidados com a saúde mental, organização de afetos e memória, a palestrante convidada foi a professora da Ufes Abigail Marinho do Silva. Com exercícios práticos de respiração e escrita, mostrou como sincronizar pensamento e corpo, trazendo a atenção para o momento presente. E falou da importância de se manter um cuidado preventivo e contínuo com a saúde mental.

“Não existe um momento em que se para de cuidar da saúde mental. É necessário perceber e aceitar essa complexidade, do dinamismo entre nossas emoções, nossa alma, nossa psique com o nosso corpo, com o nosso físico, com as coisas materiais. Normalmente a gente só vai aceitar quando fica tudo paralisado, o corpo trava, a cabeça para, bate a angústia. Então essa oficina é pra gente perceber como é complexo cuidar da gente. Não existe uma separação entre trabalho e vida. Existe vida. O trabalho tá dentro”, explicou Abigail.

De acordo com a Renata Lima, assistente social da CAM de Cariacica e uma das idealizadoras da ação, o Projeto Florescer vem com essa proposta de resgatar a alegria e a motivação no trabalho: “O que me faz levantar da cama? O que me faz querer ir ao trabalho? O trabalho deve ser também um local de bem-estar e não apenas um local onde eu dou minha força de trabalho e recebo um salário. Mas sim um lugar com o qual eu possa me identificar, me realizar, criar relações humanas saudáveis, com empatia, compreensão e respeito”.

O evento ainda contou com a oficina de Saúde Mental e Financeira, promovida pela professora Solange Dall’Orto e com o show humorístico do ator Haeckel Ferreira. A ação contou com o apoio do Banestes, Amages, Sicoob Servidores, Sindijudiciário, Grupo Águia Branca, entre outras organizações.

O diretor do Fórum, Adriano Mello, agradeceu a participação de todos os envolvidos: “É muito prazeroso ver o engajamento, apoio e interesse de servidores, estagiários, advogados e toda essa rede de solidariedade. Hoje é uma festividade desse projeto de apoio e inserção do Poder Judiciário dentro da comunidade”.

E quem declarou seu amor por trabalhar no Fórum de Cariacica foi a chefe de cartório da Vara da Fazenda Pública, Rosiene Maria: “Amo trabalhar aqui. E esse projeto é muito gratificante, estimula o servidor e a gente floresce junto com ele”.

Vitória, 04 de dezembro de 2023

