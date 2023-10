Projeto Farda Amiga: Levando Alegria e Brinquedos às Crianças das Comunidades de Cariacica no Dia das Crianças

Neste feriado do Dia das Crianças (12), algumas crianças em situação de vulnerabilidade social tiveram a oportunidade de vivenciar a alegria que envolve esta data importante do ano.

Isso se tornou realidade graças a uma iniciativa social promovida por policiais militares denominada “Projeto Farda Amiga”, que realizou a distribuição de brinquedos em algumas comunidades do município de Cariacica.

Os bairros que se beneficiaram com essa ação foram: Alzira Ramos, Castelo Branco, Campina Grande, Jardim Botânico, Jardim Campo Grande, Jardim de Hala, Santa Bárbara e Vila Isabel.

A ação de hoje foi realizada por membros da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar (ASCOM), da Academia de Polícia Militar (APM) e da Força Tática do 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM) juntamente com sua equipe do K9, que inclui a cadela Bela.

O Projeto Farda Amiga também aproveitou a oportunidade para transmitir a importante mensagem de que os policiais militares são amigos e parceiros da sociedade capixaba. As crianças tiveram a chance de interagir com as equipes e se divertiram bastante.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES