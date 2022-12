Projeto Farda amiga leva brinquedos e alegria às crianças das comunidades de Cariacica

Nesta manhã de natal (25), algumas crianças em situação de vulnerabilidade social tiveram a oportunidade de vivenciar a alegria e a esperança que envolve esta importante data do ano. Isso foi possível através de uma ação social promovida por policiais militares denominada “Projeto Farda Amiga”, que realizou a distribuição de brinquedos em algumas comunidades do município de Cariacica.

A ação de hoje foi desenvolvida por militares das Assessorias de Comunicação do 7° Batalhão e da Academia de Polícia Militar (APM). Um militar vestido de Papai Noel com equipamentos, colete e coturno impressionou a criançada, e aproveitou para levar a importante mensagem do policial militar amigo e parceiro das famílias. As crianças interagiram com as equipes e se divertiram bastante.

O projeto acontece desde 2015 em datas comemorativas e, consiste em distribuir alegria, abraços, sorrisos e, afeto por intermédio da entrega de brinquedos às crianças de regiões periféricas dos bairros Jardim de Alah, Campina Grande, Castelo Branco, Padre Gabriel, Jardim Campo Grande e adjacências.

Essa ação humanitária foi despertada e teve início com dois policiais militares, que trabalhavam na radiopatrulha, durante o atendimento de ocorrências no bairro Castelo Branco, nas quais era latente o medo e receio de que as crianças dessa localidade sentiam ao ver uma viatura da Polícia Militar.

A partir da leitura deste cenário, os militares perceberam a necessidade de estreitar o laço com o público infantil. Diante disso, os profissionais passaram a realizar a distribuição de pequenos brinquedos usados e algumas peças de roupas nas datas comemorativas do ano, como a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal.

O projeto ganhou uma proporção considerável, que expandiu-se para atender bairros pertencentes à 2ª Cia do 7°BPM. Em 2022 foram atendidos aproximadamente 12 bairros carentes no município de Cariacica, com mais de 1.000 presentes distribuídos. Estima-se que com a ação da data de hoje, no decorrer dos últimos sete anos, cerca de 5 mil crianças na área do 7º Batalhão tenham sido agraciadas.

