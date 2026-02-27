Projeto facilita transporte de passarinhos para competições

O deputado Vandinho Leite (PSDB) é o autor do Projeto de Lei (PL) 803/2025, que visa instituir o Passaporte Passeriforme com validade no território do Espírito Santo. Com o objetivo de substituir o Guia de Transporte Animal (GTA) pela novidade, a proposta do parlamentar visa reduzir a burocracia no trânsito dos passarinhos, como são popularmente conhecidos.

“O Passaporte Passeriforme proporcionará maior agilidade, segurança e redução de custos”, destaca ele na justificativa do projeto. “A GTA, atualmente, apresenta entraves burocráticos que têm dificultado o deslocamento dos animais, especialmente diante da frequência com que os criadores participam de torneios e eventos registrados”, explica.

No documento deverão constar as seguintes informações: número da anilha de identificação da ave; espécie; sexo; data de nascimento; registro genealógico emitido por associação de criadores, se for o caso; identificação do proprietário; endereço de criação do pássaro; além da data do registro do Certificado de Boas Práticas Sanitárias do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Com validade de um ano, o passaporte só poderá ser emitido para animais oriundos de criatórios e proprietários com cadastro regularizado no Idaf e com o Certificado de Boa Práticas Sanitárias assinado por veterinário. Se não houver essa certificação, o passaporte poderá ser suspenso. Pelo texto, caberá ao instituto estadual regulamentar a norma.

Tramitação

A matéria passará pela avaliação das comissões de Justiça, de Proteção e Bem-Estar Animal, de Meio Ambiente e de Finanças. Esse procedimento antece a votação do projeto pelo Plenário.

Acompanhe o projeto na Assembleia

