Projeto em unidade prisional de Colatina doa 400 perucas e 765 próteses mamárias a pacientes oncológicos

Desde 2015, o projeto Mãos Solidárias, desenvolvido no Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), tem promovido ações de solidariedade e reintegração social, beneficiando pacientes oncológicos do Hospital São José. A iniciativa conta com a participação ativa de internas custodiadas, que colaboram na confecção de perucas, lenços, gorros e próteses mamárias, promovendo cuidado humanizado e fortalecimento da autoestima.

Desde o início do projeto, cerca de 400 perucas e 765 próteses mamárias foram entregues a pacientes oncológicos. A parceria com o Hospital São José e o Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) é fundamental para o sucesso do projeto. Na semana passada, a unidade prisional realizou a entrega de sete perucas, além de 15 lenços, 20 toucas de tecido, 19 toucas de lã e 12 polvinhos de crochê ao hospital, reforçando o compromisso com a solidariedade e o cuidado humanizado.

Segundo a psicóloga do Hospital São José, Natália Fadini Assereuy, o acesso às perucas e outros itens ajuda na reconstrução da autoestima e na retomada da dignidade dos pacientes durante o tratamento oncológico.

“Durante o tratamento oncológico, muitos pacientes enfrentam não apenas os efeitos físicos da doença e da quimioterapia, mas também significativas repercussões emocionais e psicossociais, como a perda da autoestima, da identidade, a queda de cabelo. O acesso às perucas, lenços, gorros e próteses mamárias é uma ação concreta de cuidado que auxilia na reconstrução da autoestima, na retomada da dignidade e no enfrentamento mais humanizado do tratamento”, enfatizou.

Ela complementou: “Como psicóloga do hospital, acompanho essa parceria e o cuidado aos pacientes, que encontram nesses itens apoio essencial para autoestima, dignidade e enfrentamento emocional durante o processo. O projeto une reintegração social e humanização do cuidado ao paciente em tratamento oncológico.”

Neste mês, a Unesc contribuiu com a doação de 900 mechas de cabelo ao projeto, o que vai possibilitar a confecção de cerca de 40 perucas. De acordo com a diretora do Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), Dayany Rodrigues de Queiroz, o projeto Mãos Solidárias contribui com a reintegração social das custodiadas, para o bem-estar de pacientes oncológicos e fortalece uma rede de solidariedade.

“A iniciativa segue firme na missão de unir cuidado, humanização e responsabilidade social, transformando vidas por meio do trabalho das internas e da parceria com instituições locais”, afirmou.

Como as perucas e próteses mamárias são produzidas

Para confecção das perucas, internas seguem um passo a passo de trabalho que envolve a separação das mechas por cor, tamanho e textura. As mechas são escovadas e higienizadas. É necessário também separar as partes como franja, nuca, costeleta, entre outras, para tecimento da touca, que é feita de poliéster com elastano antialérgico.

Além das perucas, internas do projeto também confeccionam próteses mamárias, utilizando enchimento de polietileno, acrilon e cóton. Desde o início do projeto, 765 pares do artigo já foram doados ao Hospital São José.

Para a interna E.A.O. participar do Mãos Solidárias enche seu coração de gratidão. “As mesmas mãos que no passado foram usadas para coisas erradas, agora servem para fazer o bem a quem precisa. Isso é só parte do que aprendi ao participar do projeto. Vivenciando as entregas ao Hospital São José, vemos que o rosto dos pacientes se enche de alegria com as nossas doações. É muito gratificante fazer parte desse elo de amor”, disse.

