Projeto ‘Educar’ é promovido pelo Monumento Natural Estadual O Frade e A Freira

O Monumento Natural Estadual O Frade e A Freira (Monaff), localizado no Sul do Espírito Santo, conta com mais uma ferramenta para ajudar em sua preservação: o projeto ‘Educar’. A ação tem o objetivo de promover o conhecimento sobre a biodiversidade da Unidade de Conservação (UC). Diversas atividades foram realizadas com os alunos da Escola, localizada em Rio Novo do Sul.

O projeto ‘Educar’ conta com um carro, equipado de materiais lúdicos e de educação ambiental como; tintas, pincéis, lápis de cor, canetinhas, cartolinas, banners, folders, coleção de sementes, jogos, livros, revistinhas, binóculos, lupas, fantoches e petecas. “O projeto é voltado para as escolas do entorno da UC. A proposta é disseminar informações sobre O Frade e A Freira, de maneira bem diversificada”, disse gestora do Monaff, Janine Marta Scandiani.

O lançamento do projeto Educar foi realizado na última semana, durante o encerramento da Biblioteca Itinerante da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEIF) Cachoeirinha. Aproximadamente, 23 alunos, do 1º ao 5º ano, do Ensino Fundamental participaram da ação. A programação contou com oficinas e dinâmicas de educação ambiental. A atividade foi realizada debaixo de uma árvore, criando uma conexão maior com a natureza.

A Escola recebe a Biblioteca Itinerante pela segunda vez. “A leitura é uma poderosa ferramenta e, nesse contexto, vem para sensibilizar as crianças da Escola Cachoeirinha sobre a importância da proteção ambiental”, disse a pedagoga da Secretaria da Educação de Rio Novo do Sul, Gleice Maria Silva do Nascimento.

O Baú da Biblioteca Itinerante ficou por 80 dias na escola e, durante esse período, os alunos tiveram acesso a diversos livros que abordaram temas, como meio ambiente, sustentabilidade, fauna, flora e literatura infantil. Fantoches, diário de leitura, adesivos e figurinhas são os materiais lúdicos-didáticos que acompanham o projeto.

O projeto é promovido pelo Iema, por meio do Monaff, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Rio Novo do Sul.

