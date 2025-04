Projeto ‘DPS Itinerante’ realiza ação no 7º Distrito Policial em parceria com UVV

A Divisão de Promoção Social (DPS) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, na última sexta-feira (11), mais uma edição do Projeto DPS Itinerante, desta vez no 7º Distrito Policial, localizado no bairro Santa Inês, em Vila Velha. A ação foi realizada em parceria com a Universidade Vila Velha (UVV) e contou com a participação dos cursos de Nutrição, Enfermagem e Educação Física.

A iniciativa ofereceu serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação nutricional com cálculo do IMC e orientações sobre alimentação saudável aos servidores da unidade. O retorno da equipe ao local teve como objetivo proporcionar atendimento e acompanhamento aos policiais, promovendo a saúde e o bem-estar no ambiente de trabalho.

Durante a ação, também foi ministrada uma palestra com orientações sobre primeiros socorros, abordando temas como parada cardiorrespiratória, engasgos, desmaios e crises convulsivas. A atividade foi conduzida pelo curso de Enfermagem da UVV. No encerramento, o curso de Educação Física promoveu uma prática de respiração e movimentação corporal, baseada nos princípios da yoga, incentivando o autocuidado e a conscientização corporal.

Abril Verde

A ação também integrou a Campanha “Abril Verde”, mês dedicado à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No Espírito Santo, a campanha é reconhecida pela Lei Estadual nº 10.728/2017 e consolidada no Calendário Oficial de Eventos do Estado, por meio da Lei nº 11.212/2020.

Além dos atendimentos de saúde, a DPS apresentou a campanha aos policiais da unidade, reforçando a importância da prevenção e da valorização da saúde do trabalhador. Também foram entregues materiais informativos com orientações sobre os direitos dos servidores.

Sobre o projeto

O Projeto DPS Itinerante é desenvolvido desde 2015 pela Divisão de Promoção Social, com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores policiais civis, por meio de ações presenciais nas unidades policiais do Estado.

“O DPS Itinerante, implementado em 2015, é uma forma de levar essas ações às unidades policiais, além de promover a valorização do policial civil”, destacou a assistente social e chefe da Divisão de Promoção Social (DPS), Nísia Abreu.

