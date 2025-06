Projeto do ICEPi desenvolvido em São Gabriel da Palha ganha como melhor experiência capixaba no SUS em evento nacional

Um projeto desenvolvido pela docente-assistencial e enfermeira do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Juliana Peterle De Nadai, teve destaque nacional ao ganhar como a melhor experiência do Espírito Santo na 20ª Mostra Nacional “Brasil, Aqui Tem SUS”, do XXXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Com o nome “Implementação da PrEP em São Gabriel da Palha: impactos na prevenção e no diagnóstico de ISTs”, o projeto foi premiado durante o evento que aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre os dias 15 e 18 de junho.

A profissional é vinculada ao Provimento e Fixação de Profissionais, do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). A experiência premiada é desenvolvida no município de São Gabriel da Palha desde 2023 e conta ainda com coautoria de Bruno Vaz Lopes, Erasmo Borchart, Rafael Henrique de Melo e Bianca Radins de Andrade.

“Essa premiação é o reconhecimento do compromisso das equipes e da força do trabalho coletivo no enfrentamento ao HIV e às ISTs na Atenção Primária. É uma conquista que valoriza o Sistema Único de Saúde (SUS) e o protagonismo dos profissionais que atuam nos territórios”, destacou a autora da experiência, Juliana Peterle.

Promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a premiação reconhece experiências exitosas desenvolvidas nos municípios brasileiros que fortalecem o SUS. Foram selecionadas 26 experiências, entre elas a capixaba, que que contarão com a produção de documentários que fazem parte da série webdocs “Brasil, aqui tem SUS”, para divulgação nacional como exemplo de boa prática no Sistema Único de Saúde.

Sobre o projeto “Implementação da PrEP em São Gabriel da Palha”

O projeto “Implementação da PrEP em São Gabriel da Palha: impactos na prevenção e no diagnóstico de ISTs” introduziu a oferta da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) no município, por meio do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). A iniciativa assegura atendimento multiprofissional, realização de exames, orientações sobre prevenção combinada e dispensação imediata da medicação.

Entre os principais diferenciais da experiência está a possibilidade de início do tratamento sob responsabilidade também de profissionais de enfermagem, o que ampliou o acesso e favoreceu a adesão dos usuários.

Atualmente, 40 pessoas estão cadastradas no serviço, incluindo usuários de municípios vizinhos. O projeto também contribuiu para o diagnóstico precoce de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ajudando a interromper cadeias de transmissão e fortalecendo a integração da população com os serviços de saúde.

“A premiação desse projeto reforça o impacto transformador da educação permanente em saúde realizada na Atenção Primária e a importância da atuação de profissionais comprometidos com o cuidado integral e humanizado. Para o ICEPi, é motivo de orgulho ver uma docente-assistencial do nosso Programa Qualifica-APS contribuindo para avanços tão significativos no SUS Capixaba e inspirando outras iniciativas em todo o País”, disse a coordenadora do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do ICEPi, Maiara Baratela.

Fonte: GOVERNO ES