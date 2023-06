Projeto Deputado jovem volta com nova proposta

A Assembleia Legislativa recebeu, nesta segunda-feira (19), 14 estudantes de ensino médio da escola Colégio Sagrado Coração de Maria (Sacré-Coeur), Vitória, para participar da reestreia do projeto Deputado Jovem. A iniciativa é um desdobramento do projeto Escolas na Ales em que, por meio de visitas guiadas, estudantes das redes pública e privada têm a oportunidade de conhecer mais sobre o cotidiano do Poder Legislativo estadual.

No período da manhã, os jovens conheceram os principais espaços da Casa, como a recepção principal, o espaço cidadão, a biblioteca, o pilotis, o Plenário Dirceu Cardoso e a sala da presidência. Em todos os ambientes os estudantes recebem orientações históricas sobre a Ales e o Legislativo. À tarde, os estudantes estiveram no Plenário Rui Barbosa e simularam uma sessão, seguindo as principais fases: Expediente, Ordem do Dia e Comunicações. Eles fizeram a análise, discussão e elaboração de um projeto de lei criado por eles sobre pessoas em situação de rua.

O Diretor da Escola do Legislativo, Sergio Majeski, explicou que essa foi a reestreia do Deputado Jovem, que estava parado há cerca de três anos. “Foi altamente produtivo, porque os alunos trouxeram como proposta soluções para população em situação de rua e debateram na simulação de uma sessão ordinária que foi feita aqui no plenário com ideias fantásticas. Ficamos encantados com o quanto esses jovens estão antenados sobre um problema tão grave. Eles terminaram adequando o projeto de uma forma mais simplificada para que, se fosse em uma situação real, pudesse ser aproveitado. Agora, nós vamos pedir a algum deputado para fazer essa indicação para o governo do Estado”, afirmou.

Angela Costa Pereira é uma das professoras responsável pela turma. Ela falou sobre a experiência de participar do projeto junto aos estudantes. “Foi um momento gigante. Os nossos alunos saíram com uma bagagem maior do que a que eles têm e do que nós proporcionamos na escola. (…) Hoje eles puderam se posicionar, compartilhar, discutir e ouvir também. O jovem ele está iniciando agora no seu conhecimento político, vir aqui hoje foi de grande valia para que eles caminhem, que aguce a vontade de cada um a ler, a ouvir e a debater. E na hora de escolher, que eles escolham o que seja melhor para o nosso país. Estamos muito agradecidos”, ressaltou.

Já a estudante Ana Sofia Mansur Mesquita enfatizou a importância da inserção do jovem na política, visto que o voto é permitido a partir dos 16 anos de idade. Ana foi indicada para a Mesa Diretora e falou sobre sua participação. “Estou muito grata por participar desse projeto que está voltando e poder me sentir parte da sociedade civil e atuante dentro da política. (…) Pude propor o projeto de lei organizado pela escola acerca das pessoas em situação de rua, como identificá-las, inseri-las e ajuda-las”, relatou.

Durante a sessão simulada, os alunos titulados como deputados puderam discutir a favor e contra o projeto apresentado. “Pude ouvir o que os colegas tinham a dizer tanto de forma positiva quanto negativa. E ter que aprender a lidar com isso com muito respeito e considerando cada uma das observações feitas de modo a debater o tema da melhor forma possível”, disse a estudante.

Projeto Deputado Jovem

A Assembleia Legislativa, por meio de sua Escola, promove o evento Deputado Jovem para estudantes de Ensino Médio de escolas públicas e particulares. O projeto permite aos jovens conhecer a prática legislativa dos deputados, conscientizando-os da importância do processo de escolha de seus representantes, bem como suas propostas por meio de Projetos de Lei, caracterizando assim o compromisso político e ético do seu mandato.

O projeto possibilita a inserção da sociedade na Assembleia Legislativa, oportunizando o conhecimento da estrutura organizacional e das atividades parlamentares, e estimula os jovens a participarem em sua comunidade de ações voltadas para o bem comum.

