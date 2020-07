Projeto define critérios sobre surdez

.

As informações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher coletadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp/ES) deverão ser registradas considerando o tipo de agressão praticada e não mais relatadas genericamente. A alteração na metodologia de coletas dos dados é a proposta do Projeto de Lei (PL) 413/2020, cuja iniciativa é da deputada Janete de Sá (PMN).

O PL obriga a especificação considerando as ocorrências registradas na plataforma da Delegacia On-line (Deon). A especificação da violência contra a mulher deve seguir a tipificação constante na Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que estabelece cinco formas: violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Tipo de violência

Janete de Sá elogia o sistema de coleta de dados da Sesp, considerado de excelência por ela, com informações variadas provenientes dos diversos órgãos públicos de segurança. Mas a parlamentar ressalva que “a ferramenta não possui um campo para fazer constar uma informação fundamental: o tipo de violência doméstica à qual a ofendida foi submetida, que originou o registro do boletim de ocorrência e sua busca pela proteção do Estado”, destaca a autora da medida.

Outros fatores importantes, segundo Janete, devem ser considerados na proposição. Por um lado, a transparência da informação, a realidade da violência e, por outro, orientar os órgãos de segurança “no momento de ofertar à mulher o encaminhamento mais adequado diante da situação vivida por ela, visando à humanização da assistência”, argumenta.

Aumento da violência

A deputada também ressaltou que a violência física segue como a principal forma de agressão sofrida pelas vítimas, mas que os abusos psicológicos registraram crescimento no ambiente doméstico e familiar, principalmente no período de pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A matéria tramitará nas comissões de Constituição e Justiça, Segurança e Finanças antes de ser apreciada pelo Plenário.