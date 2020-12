Projeto de Serviços de Veículos 100% Digital do Detran|ES é finalista do Prêmio Inoves

O projeto Serviços de Veículos 100% Digital, desenvolvido por servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), é finalista do Prêmio Inoves Ciclo 2020, na categoria Projeto de Resultados.

A implantação do processo de Veículos 100% Digital, em agosto de 2019, abordado no projeto inscrito, permitiu de maneira pioneira nos Detrans do Brasil criar um processo inteligente, eletrônico, impessoal, rastreável e seguro, com o menor impacto possível para o operador do sistema, e trouxe como principais resultados a segurança, economia e a agilidade dos procedimentos de Veículos no Detran|ES.

Os responsáveis pela inscrição do projeto são os servidores do Detran|ES Jederson Carvalho Lobato; Gibran Henrique Lima Bolzan; Emanuela dos Santos Caetano; Maria Alice Seabra Costa Petri; Silvio Cesar Teixeira dos Santos; Soraya Batista Soares e também os servidores Thiago Wotikoski Lourenco e Augusto Barbosa Layber, do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, a inovação, como a digitalização de serviços e procedimentos do Órgão, é uma marca da atual gestão, incentivada principalmente pelo governador do Estado, Renato Casagrande.

“As iniciativas adotadas no redesenho dos fluxos dos processos, bem como o sucesso resultante da implementação dos Serviços de Veículos 100% Digitais possibilitaram uma quebra de paradigma do serviço público, na prática de continuar a realizar uma tarefa sem repensá-la ou atualizá-la. Com o imprescindível trabalho dos nossos servidores, o Detran|ES tem sido reconhecido, inclusive por órgãos federais, como o Detran mais avançado digitalmente do País”, afirmou Givaldo Vieira.

O coordenador do projeto Serviços de Veículos 100% Digital, Jederson Carvalho Lobato, corregedor do Detran|ES falou sobre a importância do prêmio. “Para nós, enquanto servidores do Detran, ter um projeto do órgão como finalista do Inoves é motivo de orgulho e nos incentiva a continuar repensando as formas de entrega dos serviços à população. Essa classificação nos motiva e deve servir de combustível para aqueles que também desejam um serviço público mais moderno e digno. É bom ressaltar que o Detran inscreveu diversos projetos para o prêmio, o que ressalta o ambiente de inovação que é vivido de maneira constante na instituição”, disse.

Lobato destaca ainda que o projeto tem o potencial de fazer com que os servidores envolvidos repensem outros processos de áreas diversas, o que pode gerar outras melhorias nas atividades desempenhadas pelo Órgão. “Com a migração do processo para o meio digital foi vislumbrada a possibilidade de agregar tecnologias até então incompatíveis com o processo físico, como, por exemplo, o uso de inteligência artificial para cruzamento de dados, identificação de fraudes, e ainda a automatização de tarefas manuais, que são características dos processos físicos, diminuindo os riscos de fraudes e erros humanos”, destacou Jederson Lobato.

Inoves

Após a análise de 288 projetos, feita por 82 membros de uma banca avaliadora, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) divulgou a lista dos finalistas do Prêmio Inoves Ciclo 2020. O resultado pode ser conferido no site www.inoves.es.gov.br.

Seguem na disputa 27 iniciativas dos Executivos Estadual, municipais e de outros Poderes. Elas concorrem entre si nas categorias Ideia, Projeto em Desenvolvimento e Projeto de Resultados. A última etapa da avaliação será a apresentação on-line para uma banca de jurados. Antes desse momento, as equipes passarão por uma oficina de Pitch, para aprender na prática como expor uma ideia ou projeto de forma eficaz e objetiva.

“O Prêmio Inoves é um programa consolidado de reconhecimento, visibilidade e impulsão da inovação no serviço público capixaba. Queremos aproximar o cidadão dessa escolha, para destacar o projeto que represente para ele impacto social, melhoria da gestão pública e bons resultados para a sociedade”, afirmou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Ao todo, sete equipes do Executivo Estadual e três municipais serão premiadas com recurso de R$ 30 mil, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), para investirem no processo de aceleração das iniciativas vencedoras. Além disso, elas receberão certificado e selo do programa, também concedidos às equipes vencedoras de outros Poderes.

