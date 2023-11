Projeto de resolução formaliza cargos de gabinetes

O Projeto de Resolução (PR) 50/2023, protocolado pela Mesa Diretora, altera a Resolução 1.905/1998, adequando-a às mudanças trazidas pela Lei 11.965/2023. Pela nova legislação, os cargos de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar e de técnico sênior de gabinete de representação parlamentar foram renomeados como técnico júnior de gabinete de representação parlamentar II e técnico sênior de gabinete de representação parlamentar II.

O texto criou também os cargos de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar I e de técnico sênior de gabinete de representação parlamentar I. Além de internalizar a alteração, o PR descreve as atribuições desses cargos de livre nomeação e exoneração, definindo a pontuação que cada um tem para cálculo de servidores por gabinete.

Uma alteração no artigo 5º deixa de exigir a deliberação da Mesa Diretora para determinar a quantidade de cargos por gabinete no início da legislatura.

Os incisos I e II do artigo 3º da Resolução 1.905 serão revogados. O primeiro determina que o conjunto de cargos em cada gabinete não pode passar a soma de 181 pontos. Já o segundo destaca que “não serão compensadas ou ressarcidas diferenças salariais, sob o fundamento de não ter sido atingido o limite máximo de pontos”. Esse texto passa a compor o artigo 5º da Resolução 1.905.

Auxílio-alimentação

O texto também apresenta mudanças na concessão do auxílio-alimentação ao tornar obrigatório o pagamento desse benefício por meio de cartão para servidores vinculados ao regime geral da previdência (comissionados). A mudança valerá a partir da renovação do contrato com a empresa especializada no fornecimento do vale.

Outro ponto do PR 50/2023 autoriza a Mesa Diretora a “fixar valor e forma diferentes” no pagamento do auxílio-alimentação, conforme o previsto na Resolução 1.805/1995, de acordo com a capacidade financeira da Casa.

Será revogado o parágrafo 2º do artigo 1º dessa resolução, que descreve: “O auxílio-alimentação é devido, mensalmente, ao servidor ativo, num total de 22 dias úteis”.

O projeto também altera a Resolução 8.732/2023 que, entre outros aspectos, instituiu o vale-alimentação aos parlamentares, desde que mediante apresentação de requerimento. A nova redação suprime tal necessidade da solicitação por parte do deputado.

Auxílio-saúde

A comprovação de documentos para a manutenção do auxílio-saúde também passou por mudanças. O projeto de resolução mantém a obrigatoriedade de entrega do comprovante de pagamento da última mensalidade ou a declaração de permanência no plano de saúde. No entanto, extingue a exigência de que os planos estejam no nome do servidor ou entidade familiar.

A Resolução 4.971/2017, que versa sobre a concessão do benefício, contará com uma novidade para planos de saúde na modalidade autogestão vinculado à sociedade de economia mista ou empresa pública. Nesse caso, a título de renovação, será necessária documentação que comprove a ausência de custeio pelos cofres públicos das despesas do plano.

Fonte: POLÍTICA ES