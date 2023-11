Projeto de produção de biodiesel desenvolvido por estudantes da rede pública é destaque em jornada científica

Produzir biodiesel a partir da coleta de óleo de fritura foi o resultado do projeto de pesquisa científica intitulado “Quimicando Biodiesel: Projeto de Pesquisa em Iniciação Científica Jr. Para Inclusão Científica de Alunos da Rede Pública de Ensino”. O projeto foi desenvolvido por estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Silvio Rocio, localizada em São Torquato, Vila Velha, e contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), por meio do Programa de Iniciação Científica Júnior – Pesquisador do Futuro (PIC Jr), que oferece bolsas de iniciação científica júnior aos alunos da rede pública de Educação Básica.

O projeto foi coordenado pelo professor de química e engenharia do Centro Universitário Faesa, Gilberto Brito, e ganhou destaque na 22ª Jornada Científica e Cultural da instituição de ensino. O “Quimicando Biodisel” conquistou os prêmios de melhor trabalho escrito e melhor apresentação oral. O objetivo do projeto é o de proporcionar aos estudantes do Ensino Médio a experiência completa com o mundo científico, por meio da imersão em projetos de pesquisa sobre biodiesel, permitindo que esses estudantes atuem como protagonistas de pesquisas científicas.

O grupo do projeto foi composto pelas estudantes da EEEFM Silvio Rocio: Anny Mendonça, de 16 anos, que está na 2ª série do Ensino Médio; Diana de Lima, de 17 anos, que cursa a 3ª série do Ensino Médio; Emanoelly Cordeiro, de 15 anos, que está na 1ª série do Ensino Médio; Rayssa Nascimento, de 17 anos, que cursa a 3ª série do Ensino Médio; e Stefany Mendes, de 16 anos, que está na 1ª série do Ensino Médio. Todas, com o pesquisador Gilberto Brito, desenvolveram um programa completo de coleta seletiva de óleo residual de fritura, sensibilizando a comunidade escolar sobre a importância do descarte correto de óleo e sobre a sustentabilidade da produção do biodiesel, utilizando esse resíduo como matéria-prima.

“O óleo de fritura coletado na escola foi levado para a Faesa, com o objetivo de produzir biodiesel em laboratório. Com isso, as meninas aprenderam como aplicar os conhecimentos da química de maneira prática, cotidiana e contextualizada no laboratório de química. Toda experiência foi importante para elas ficarem mais engajadas. Foram muitos pontos positivos na vida das alunas”, explicou o coordenador Gilberto Brito.

Na Jornada Científica e Cultural da Faesa, em que o trabalho foi destaque na área da engenharia, Gilberto Brito conta que escreveu um resumo do projeto com os resultados que foram alcançados e a quantidade de biodiesel que foi produzido, publicando o texto na jornada. “Entre os 193 trabalhos presentes na jornada, o nosso ficou com a maior nota na parte escrita e também na apresentação oral, que foi apresentado 100% pelas alunas. Recebemos o prêmio Dr. Antário Alexandre Theodoro. E tudo isso só foi possível devido ao trabalho de incentivo à pesquisa científica da Fapes, com o Edital PIC Jr. Uma oportunidade para esses jovens estudantes”, salientou.

O projeto “Quimicando Biodisel” foi contemplado no edital Fapes 22/2022 – Programa de Iniciação Cientifica Júnior do Espírito Santo – Pesquisador do Futuro (PIC Jr 2023). Para Diana de Lima, integrante da equipe de pesquisa do projeto, participar do experimento agrega não só ao currículo acadêmico, mas também à vida.

“Participar do PIC Jr está sendo o máximo para mim. Estou adquirindo muito conhecimento em química e me interessando cada vez mais nesta área, sem contar a bolsa que é disponibilizada para os estudantes, um grande incentivo. Eu gostei muito do projeto desenvolvido e é uma enorme satisfação saber que participei dele”, disse Diana de Lima.

O PIC Jr

Incentivar para que alunos da rede pública de Ensino Básico capixaba tenham experiência com a pesquisa científica, tecnológica e de inovação é o que o Programa de Iniciação Científica Júnior – Pesquisador do Futuro (PIC Jr.) da Fapes visa a promover.

No Edital de 2022, o PIC Jr. disponibilizou R$ 3,3 milhões na seleção de propostas de projetos para serem desenvolvidos por alunos e professores de escolas públicas localizadas no Estado, prioritariamente em bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado, em parceria com pesquisadores vinculados a instituições de Ensino Superior e de pesquisa. O investimento foi oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec).

O diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes, comentou sobre a importância do PICJr. “Esse programa é um investimento no hoje com o olhar no amanhã! É um edital recorrente da Fapes e o abrimos todos os anos porque entendemos que é o nosso maior e melhor instrumento de sensibilização do jovem estudante, tanto para que ele deseje ingressar num curso superior quanto para que entenda e sonhe em ser um pesquisador. Com o programa, conseguimos mostrar para os jovens capixabas, especialmente os que residem em áreas de maior vulnerabilidade social, que existem caminhos que podem conduzi-los a uma vida de descobertas e possibilidades”, explicou.

Ao todo, 191 propostas foram inscritas na chamada pública e, dessas, 174 foram habilitadas para receberem as bolsas de iniciação científica júnior, além de recurso financeiro.



