Projeto de lei com texto aprovado quer o fim dos carros a gasolina

arrow-options Divulgação BMW Série 2 Gran Coupé: Esportivo com proposta de ser um modelo de uso cotidiano

Com linhas arrojadas e novas tecnologias, o novo BMW Série 2 Gran Coupé desembarca em duas versões. A versão de entrada, 218i Gran Coupé Sport GP, chega as concessonárias na primeira semana de março, por R$ 186.950. Já a versão de topo, M235i xDrive Gran Coupé, chegará em maio custando R$ 279.950.

Com destaque na parte tecnológica, o BMW Série 2 Gran Coupé dispõe de atualizações de software online, assistentes de condução e formas de comunicação com o veículo com inteligência artificial. Outra grande novidade é o motor quatro cilindros mais potente da história da BMW na versão de topo, e chegada da última geração do três cilindros na de entrada. O modelo pode ser equipado com tração dianteira ou integral.

Versões

arrow-options Divulgação Interior traz as últimas tecnologias de conectividade, além de acabamento com materiais premium

A versão 218i Gran Coupé Sport GP traz nova calibração para o motor 1.5 turbo a gasolina de três cilindros. Com ela, são gerados 140 cv e 22,4 kgfm, entregues às rodas dianteiras. Por dentro, vem equipado com bancos esportivos, volante revestido em couro, ar-condicionado automático, leitura automática de placas de velocidade e carpete de veludo. A velocidade máxima do carro é de 213 km/h, enquanto a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 8,7 segundos.

Já a versão M235i xDrive Gran Coupé traz o motor 2.0 turbo, de quatro cilindros, com 306 cv e 45,9 kgfm. Sua grade bipartida apresenta detalhes em aço escovado na parte interna da peça. A versão conta com transmissão automática de oito marchas e tração integral. Em seu interior, há revestimento de couro nos bancos, teto solar panorâmico, faróis de LED e rodas de 18 polegadas com pneus Run Flat. Além disso, ainda traz retrovisor interno eletrocrômico, espelhos com rebatimento elétrico e bancos dianteiros elétricos e com memória. O automóvel chega de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos e sua velocidade máxima é de 250 km/h.

“O BMW Série 2 Gran Coupé traz mais emoção, esportividade, design e tecnologias para nosso cliente brasileiro. Para nós, este é majoritariamente jovem, conectado e busca por novas opções que tragam prazer em dirigir, beleza e muita tecnologia”, afirma Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.