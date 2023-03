Projeto de defesa pessoal feminina tem abertura neste sábado (04) em Vitória

O projeto de defesa pessoal Força Feminina tem abertura neste sábado (04), com aulão inaugural gratuito a partir das 9 horas, no Ginásio de Esporte do Serviço Social do Comércio (Sesc), no Parque Moscoso, em Vitória. O evento é realizado pela Associação de Taekwondo da Grande Vitória e conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

Todas as mulheres cis e trans, a partir de 16 anos, e moradoras de bairros contemplados da Serra e Vitória poderão se inscrever no projeto. A iniciativa surgiu com o objetivo de combater a violência contra as mulheres e as aulas serão ministradas todos os sábados, até o mês dezembro, pela mestra Manuela Feliz.

“Estávamos recebendo muitos pedidos de mulheres para as aulas de defesa pessoal, porque a violência contra a mulher só vem crescendo. A gente entende que a defesa pessoal também traz fortalecimento da mente e autoestima. Então, acreditamos que o projeto pode contribuir”, destacou a coordenadora do projeto de defesa pessoal Força Feminina, Andiara Caneo.

Além das técnicas de autodefesa, o projeto também contará com rodas de conversa com advogados, psicólogos e ativistas de movimentos sociais.

Bairros contemplados:

Serra:

Manguinhos, Bicanga, Balneário de Carapebus, Lagoa de Carapebus, Praia de Carapebus, Cidade Continental Setor Europa, Cidade Continental Setor América, Cidade Continental Setor África, Cidade Continental Setor Ásia, Cidade Continental Setor Oceania, Novo Horizonte, Jardim Limoeiro, São Diogo e São Geraldo.

Vitória:

Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Vila Rubim, Centro, Capixaba, Ilha do Príncipe.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) será importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados pelos interessados com empresas instaladas no Espírito Santo em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar



As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Caso haja algum de interesse da empresa, ela pode entrar em contato com a Secretaria para receber mais informações (como nome e contato) dos proponentes.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: Governo ES