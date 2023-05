Projeto da LDO começa a tramitar na Assembleia

Com a leitura prevista na sessão ordinaria desta terça-feira (16), começa a tramitar na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 357/2023, com as diretrizes para a elaboração do Orçamento estadual para o próximo ano. De iniciativa do Executivo, a proposta estima receitas e despesas totais de R$ 22,8 bilhões. Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente, a receita total prevista é superior em R$ 518 milhões e a despesa aumentou R$ 1,9 bilhão.

Saiba mais sobre o PL 357/2023

A matéria será encaminhada à Comissão de Finanças, responsável por elaborar parecer. O cronograma de análise da peça orçamentária é definido por esse colegiado, que deve ser reunir nesta quarta-feira (16). Entre as datas do calendário está o prazo para que os deputados estaduais apresentem emendas ao projeto.

Acompanhe a tramitação do PL 357/2023

Pauta de votações

Na sessão, duas matérias que tramitam em urgência aguardam parecer oral de comissões da Casa. À espera do relatório do deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) pelas comissões de Finanças e Justiça está o Projeto de Lei (PL) 437/2019, com regras para a coleta de medicamentos deteriorados ou com prazo de validade vencido. A proposta obriga a manutenção de recipiente próprio para que o consumo possa depositar esses produtos. A iniciativa de Gandini já foi acolhida por quatro colegiados. Apensado ao projeto tramitam dois PLs com tema similar: o 1007/2019, de Capitão Assumção (PL), e o PL 201/2022, de Iriny Lopes (PT).

Também em urgência, o PL 394/2022, que obriga a instalação de dispositivos para evitar acidentes em piscinas residenciais e coletivas, aguarda parecer do deputado Tyago Hoffmann (PSB), relator da matéria nas comissões de Justiça, Segurança e Finanças. Assinado pelo deputdo Engenheiro José Esmeraldo (PDT), o projeto estabelece medidas como o uso de sistema antissucção e de botão de parada de emergência para desligar a motobomba em caso de necessidade.

Ao vivo

A sessão tem início às 15 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. Acompanhe ao vivo as votações e os debates, na Grande Vitória pela TV Assembleia, nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa. A sessão terá intérprete para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Fonte: POLÍTICA ES