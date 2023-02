Projeto cria função gratificada no Prodest

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 49/2022, apresentado pelo governo do Estado, propõe alteração na distribuição atual das funções gratificadas (FGs) previstas na Lei Complementar 529/2009, que instituiu o Plano de Cargos e Salários dos Empregados do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

A proposta cria a Função Gratificada II (FG2), com valor de R$ 721,17, e prevê a redistribuição das 30 Funções Gratificadas I (FG1) existentes. Pelo texto, serão criadas 20 FG II e as atuais 30 FG I seriam reduzidas para 20, mantendo o valor atual de R$ 1.442,34.

Assim, ficariam estabelecidas 20 FG1 e 20 FG2, utilizando os mesmos recursos, sem aumento de despesas. Segundo o Executivo, haveria apenas uma transferência de recursos da FG1 para a FG2.

Vale lembrar que as funções gratificadas acontecem sempre quando o servidor recebe uma atribuição superior e específica, além daquilo que é descrito em seu cargo, inclusive com aumento de jornada de trabalho.

A matéria foi lida em plenário no dia 7 de fevereiro último e segue para análise nas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

FUNÇÃO GRATIFICADA COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS



NOMENCLATURA QUANTIDADE DESPESA (R$) TOTAL SITUAÇÃO ATUAL FG1 30 VAGAS 43.270,20 43.270,20 COMO VAI FICAR FG 1

FG2 20 VAGAS

20 VAGAS 28.846,80

14.423,40 43.270.20

Fonte: Assembléia Legislativa do ES