Projeto contra pedágio maior terá tramitação normal

Por 17 votos contra 9, os deputados rejeitaram a tramitação em regime de urgência de projeto de Carlos Von (Avante) que susta o reajuste dos pedágios na Terceira Ponte e no km 30 da Rodovia do Sol. O aumento entrou em vigor no início do ano. Com a decisão, a proposta agora será analisada de maneira usual na Assembleia Legislativa (Ales).

O autor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 12/2022 lamentou o resultado da votação e classificou a decisão como “inacreditável”. Segundo ele, até a matéria passar por todas as comissões (no caso, Justiça, Mobilidade Urbana e Finanças) em rito normal de tramitação, o contrato com a Rodosol terá terminado. Von lembrou que a concessionária opera no estado há 23 anos.

“Hoje essa Casa autoriza o governo do Estado a dar o maior aumento da história do pedágio em plena pandemia”, avaliou. “Como nós vamos votar esse projeto daqui a dois anos, por exemplo, se o contrato da Rodosol termina daqui a um ano e onze meses. Vai acabar o contrato da Rodosol e esse projeto não será votado”, completou.

Carlos Von teve o apoio de mais oito deputados no seu requerimento de urgência: Capitão Assumção (Patri), Delegado Danilo Bahiense (sem partido), Doutor Hércules (MDB), Renzo Vasconcelos (Progressistas), Sergio Majeski (PSB), Theodorico Ferraço (DEM), Torino Marques (PSL) e Vandinho Leite (PSDB).

Apesar de ter apoiado o proponente do projeto, Vandinho ponderou que a responsabilidade desse reajuste não deve recair sobre os deputados. “É uma conta da Arsp, que faz parte do governo, que realmente errou”, afirmou o parlamentar sobre a autorização dada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos.

A deputada Janete de Sá (PMN) pediu que as pessoas fiquem atentas a pautas que surgem apenas em ano eleitoral e que requerem debate mais aprofundado. “Pautas como essa têm de ser discutidas em todo o período”, considerou ela, condenando o regime de urgência.

Janete alertou ainda que uma votação “açodada” pode acarretar vulnerabilidade de contratos assinados com o Estado, fato que foi corroborado pelo líder do governo, Dary Pagung (PSB). O socialista, que orientou o voto contrário ao regime de urgência, falou da responsabilidade da Casa em garantir a segurança jurídica no Espírito Santo.

O correligionário, deputado Bruno Lamas, sugeriu a formação de uma comissão para acompanhar o encerramento do contrato de concessão do pedágio da Terceira Ponte, que termina em 2023.

O PDL 12/2022 susta o aumento nas praças de pedágio da Terceira Ponte e da Praia do Sol. Von considera o reajuste “imprevisível e extraordinário” no texto da matéria. O autor cita, por exemplo, que o novo valor de R$ 10,90 (R$ 1,50 mais caro, para quem trafega no km 30), representa uma elevação de 15,96% na tarifa, percentual acima do observado no índice de Preços para o Consumidor Amplo (IPCA) de 2021 (10,06%).

O parlamentar explica que a variação nos preços não está baseada apenas na inflação, mas em indexadores que sofreram com fatores como a Covid-19, a alta das commodities e a desvalorização do real.

Na Ordem do Dia, os deputados mantiveram quatro vetos governamentais, mas a pauta continua obstruída porque o deputado Gandini (Cidadania), presidente da Comissão de Justiça, pediu prazo para analisar o 5º veto da pauta.

