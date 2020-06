Projeto conscientiza sobre perigos do glaucoma

.

A deputada Iriny Lopes (PT) protocolou o Projeto de Lei (PL) 164/2020, que institui 26 de maio como o dia estadual de conscientização, prevenção e combate ao glaucoma. A medida altera a Lei 10.973/2019, que consolida a legislação em vigor referente às datas comemorativas.

A doença afeta o nervo óptico e pode levar à cegueira, já que esta é uma parte do olho que carrega a informação visual até o cérebro. Na maioria dos casos, a enfermidade é causada por fatores relacionados à elevação da pressão intraocular.

Além disso, o glaucoma é considerado silencioso e pode ser congênito (quando a criança nasce com má formação do sistema de drenagem do fluído do olho), causado por fatores externos (como inflamação ou algum tipo de trauma) ou crônico (causado por uma série de fatores orgânicos e que se apresentam já em estado avançado).

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ao surgem sintomas como perda da visão periférica, dor ocular intensa e frequente, dor de cabeça, aversão à claridade (fotofobia) e enjoo é sinal de que a doença já está em estágio avançado. A orientação do órgão é procurar o médico o quanto antes. Além disso, o exame oftalmológico anual, preventivo, é fundamental para detecção e tratamento precoce.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que essa é a maior causa de perda da visão em todo o mundo. Segundo a entidade, e a estimativa para 2020 é que 80 milhões de pessoas sejam vítimas desse mal. No Brasil, dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) apontam atualmente, 900 mil pacientes de glaucoma.

“Nosso objetivo é o de conscientizar a população sobre a importância de estar atento aos sinais, realizar o exame preventivo anual e de ter hábitos de vida saudáveis”, disse Iriny.

Tramitação

A matéria foi enviada para a Comissão de Justiça. Caso seja aprovada, a nova lei entrará em vigor na data de sua publicação.