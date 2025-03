Projeto Biblioteca Itinerante leva realidade virtual para alunos do Forno Grande

O projeto Biblioteca Itinerante, gerido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), apresentou aos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Forno Grande a trilha virtual do Parque Estadual do Forno Grande (PEFG). Há cerca de 20 dias na escola, o projeto permanecerá por três meses e realiza diversas atividades educativas voltadas ao meio ambiente com os alunos.

Utilizando óculos de realidade virtual – tecnologia doada pelo projeto “Além das Barreiras: A Beleza do Forno Grande em Realidade Virtual” – as crianças tiveram a sensação de caminhar pela trilha até o mirante da unidade, mas sem sair da escola. Além dessa atividade, a biblioteca itinerante oferece um baú com livros infantis voltados para a sensibilização ambiental, que fica à disposição dos alunos.

A servidora do Iema participante da ação, Glória Maria Ferreira Gomes, contou que, após a imersão, as crianças visitarão pessoalmente a mesma trilha do parque. No entanto, a prévia despertou entusiasmo e curiosidade, proporcionando um novo olhar sobre a unidade de conservação. “A reação dos alunos foi incrível. Para muitos, essa foi a primeira experiência com realidade virtual, e eles ficaram encantados ao ‘explorar’ o parque de uma maneira tão inovadora”, destacou.

