Política
Projeto autoriza governo a doar imóvel ao Município de São Mateus
Por meio do Projeto de Lei (PL) 16/2026, encaminhado à Assembleia Legislativa (Ales), o Poder Executivo busca autorização para doar um imóvel pertencente ao Estado ao Município de São Mateus, no norte do Espírito Santo. O objetivo é viabilizar a implantação de um equipamento cultural e turístico no local. A matéria será lido na sessão ordinária desta segunda-feira (23), quando também será votado requerimento para que tramite em urgência.
Acompanhe a tramitação do projeto na Assembleia.
O imóvel está localizado no centro da cidade, totalizando uma área de 786,5 m². O próprio poder municipal fez a solicitação ao governo demonstrando o interesse pelo local para a construção de um centro cultural, memorial ou ponto de apoio turístico.
Na justificativa da matéria, o governo argumenta que a doação do imóvel e posterior implementação de um espaço cultural “poderá fomentar o turismo sustentável e contribuir para a geração de emprego e renda, em razão da localização estratégica do imóvel”. Atualmente o espaço não possui uma destinação específica.
O imóvel está localizado na rua Dr. Arlindo Sodré, 1221, centro da cidade, e matriculado sob o nº 21.838 no Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus. De acordo com o PL 16/2026, o local será doado no estado em que se encontra, cabendo integralmente ao município donatário todas as providências e despesas necessárias para sua regularização.
Dessa maneira, após a formalização da doação, passa a ser do município eventuais custos com desocupação, reformas, desmembramento ou outras medidas exigidas para a plena regularização do imóvel junto aos órgãos e instituições competentes.
A proposta também garante que o imóvel será revertido automaticamente ao patrimônio estadual caso receba destinação diversa daquela prevista na lei ou se deixarem de existir as razões que motivaram a doação. Nesses casos, não haverá qualquer direito à indenização ou retenção por parte do município.
Assim, as regras buscam assegurar que o bem público seja utilizado exclusivamente para a finalidade de interesse coletivo que fundamentou a doação, garantindo o cumprimento da função social do imóvel e a preservação do interesse público.
Fonte: POLÍTICA ES
Projeto autoriza governo a doar imóvel ao Município de São Mateus
Por meio do Projeto de Lei (PL) 16/2026, encaminhado à Assembleia Legislativa (Ales), o Poder Executivo busca autorização para doar...
PF prende ex-Secretário Municipal em desdobramento da Operação Rastro Cirúrgico em MS
Três Lagoas/MS. A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (23/2), mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª...
Larissa Tomásia exibe shape definido em praia de Alagoas: ‘Ela é maravilhosa’
Larissa Tomásia, de 29 anos, movimentou as redes sociais ao compartilhar cliques curtindo uma praia no litoral sul de Alagoas....
Projeto do governo redefine estrutura organizacional do Iema
Deve tramitar em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/2025, que redefine a estrutura organizacional...
Governo do Estado realiza série de entregas e anuncia novos investimentos em Marilândia
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço cumpriram agenda oficial em Marilândia, nesse sábado (21), com...
CICC de Arboviroses completa um ano de trabalho com fortalecimento de ações de enfrentamento à dengue e demais doenças
Há um ano, o Governo do Espírito Santo instituiu o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Arboviroses, voltado...
Incaper reforça apoio ao setor pesqueiro capixaba com vistorias para regularização de embarcações
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) passará a oferecer mais um serviço aos pescadores artesanais...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado...
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde de quarta-feira...
Regional
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES
Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...
Estadual
Fapes lança 2ª edição do Edital Clusters Inovadores para fortalecer ecossistemas estratégicos no Espírito Santo
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou a 2ª edição do edital de Apoio...
Jovem é preso após tentar matar paciente acamado em casa de acolhimento no Sul do ES
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após tentar matar um paciente acamado em uma casa de acolhimento...
Menino de dois anos morre afogado após cair em piscina em Cariacica
Um menino de dois anos morreu afogado após cair em uma piscina na sexta-feira (20), no bairro Jardim Botânico, em...
Nacional
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia
Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...
Policial
Deic de Aracruz recupera motocicleta furtada e investiga crime de receptação
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, recuperou, na...
PCES cumpre mandado de prisão preventiva por latrocínio em Pedro Canário
Na última sexta-feira (20), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro...
Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de...
ENTRETENIMENTO
Ana Castela celebra cinco anos de carreira com festa animada na Flórida: ‘Na Florida’
Aos 22 anos, Ana Castela aproveitou a noite de domingo (22), na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado de amigos....
Maiara treina às 2h da manhã e exibe boa forma nas redes sociais: ‘Muito focada’
Aos 38 anos, Maiara mostrou que disciplina não tem hora marcada. A cantora surgiu nos Stories do Instagram treinando às...
Dona do maior bumbum do Brasil diz que recebeu proposta de sexo a três com participante do BBB 26
A influenciadora Vanessa Ataídes conta que conheceu o brother pelas redes sociais Vanessa Ataídes, que tem o maior bumbum do...
POLÍTICA
Curso de proteção de autoridades tem início na Assembleia
Desta segunda (23) até sexta-feira (26), 35 alunos selecionados, entre membros das guardas municipais da Grande Vitória e interior, do...
Projeto fixa prioridades na execução de serviços de energia elétrica
O deputado Gandini (PSD) defende, no caso de novas ligações ou religações de energia elétrica, que as concessionárias garantam atendimento...
Concurso avança com testes físicos para o cargo de Polícia Legislativa
O concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) avançou para uma das fases decisivas neste domingo (22): o...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
-
São Mateus7 dias ago
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
-
São Mateus7 dias ago
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
-
Policial5 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Policial5 dias ago
Operação Carnaval 2026 encerra com reforço no policiamento e foco na segurança da população
-
Entretenimento5 dias ago
Gracyanne Barbosa recorre a procedimento para retirar homenagem íntima a Belo
-
Internacional4 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la
-
Variedades4 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão