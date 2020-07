Projeto autoriza funcionamento de hospitais de campanha após pandemia

.

Parlamentares exaltaram o trabalho dos agricultores, mas também lamentaram os diversos problemas enfrentados pelos trabalhadores do campo. O Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho, foi tema de vários pronunciamentos na sessão ordinária virtual desta terça-feira (28).

O deputado Pastor Marcos Mansur (PSDB) parabenizou os agricultores pela data e citou números sobre o desempenho da agricultura brasileira em 2020. “No primeiro semestre o Brasil obteve superávit na balança comercial com mais de US$ 28 bilhões. Ultrapassou a marca do mesmo período do ano passado em aproximadamente US$ 1,5 bilhão. Isso mostra a pujança da agropecuária, a força dos agricultores”, afirmou.

Para Enivaldo dos Anjos (PSD), apesar da data festiva, os agricultores têm pouco a celebrar. “O agricultor brasileiro trabalha, enfrenta as intempéries do tempo e não é justamente remunerado, não tem a proteção devida. Muitos deles são usados para atender o agronegócio, que explora sua mão de obra, muitos fazendo com que os empregados apliquem veneno nas lavouras e fiquem com câncer e várias doenças”, revelou.

Ele apontou a necessidade de mais políticas públicas para ajudar os agricultores, não apenas os empresários do setor. “Não são todos, mas a maioria (dos empresários) explora, maltrata e não beneficia quem dá o suor, alimenta a nação, que mantém o Brasil na exportação em primeiro lugar. Quem faz isso é o trabalhador, não é o produtor. O governo federal tem de criar leis para proteger o agricultor, que está totalmente desamparado”, cobrou.

A deputada Iriny Lopes (PT) saudou os trabalhadores da agricultura familiar e camponesa. De acordo com a petista, são os pequenos produtores que abastecem as casas das famílias brasileiras, não os empresários do agronegócio. “São eles que põem alimentos saudáveis na mesa, sem veneno e agrotóxico, que desenvolvem métodos para alimentação limpa, saudável e nutritiva através da agroecologia e de outros métodos”, ressaltou.

Os deputados Torino Marques (PSL) e Marcos Garcia (PV) também abordaram as dificuldades que os homens e as mulheres do campo passam em suas falas. O primeiro pediu agilidade em processos de regularização fundiária; já o segundo solicitou políticas públicas para manter os trabalhadores rurais no interior e assim evitar o êxodo rural para as cidades.

Adilson Espindula (PTB) recordou que o Dia do Agricultor foi instituído em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek como forma de comemorar os 100 anos do Ministério da Agricultura, criado por Dom Pedro II em 1860. “Meu desejo que é nosso bondoso Deus dê muita saúde aos agricultores para exercer esse trabalho fundamental para a vida de todos nós”, salientou.

Outros parlamentares que parabenizaram os agricultores pela data foram o Coronel Alexandre Quintino e o Delegado Danilo Bahiense, ambos do PSL, e Dary Pagung (PSB), que lembrou que o governo do Estado lançou na semana passada o Plano Safra 2020/21, que tem previsão de liberar R$ 200 milhões em financiamento para os produtores rurais.